Евгений Кафельников: без Промеса и Жиго "Спартак" превратился в "Урал"

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что без Квинси Промеса, который перешел в "Севилью", и Самюэля Жиго, получившего травму в матче с "Зенитом", "Спартак" серьезно потерпел в классе."Без Промеса и Жиго превратились в "Урал" с тульским "Арсеналом", - написал Кафельников в Твиттере.