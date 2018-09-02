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Евгений Кафельников: без Промеса и Жиго "Спартак" превратился в "Урал"

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что без Квинси Промеса, который перешел в "Севилью", и Самюэля Жиго, получившего травму в матче с "Зенитом", "Спартак" серьезно потерпел в классе.

"Без Промеса и Жиго превратились в "Урал" с тульским "Арсеналом", - написал Кафельников в Твиттере.
Теги: Кафельников Промес Жиго Спартак Урал
Сегодня, 20:32
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7
(5)
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Кафельников превратился в Червиченко.

Он и был Червиченко-2.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№6 Написал: foresten Челябинск (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кафель треснул
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:14) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
алкота
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:14) #
  • +7
  •  (7)
online

Кафельников превратился в Червиченко.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:43) #
  • +6
  •  (6)
online

он точно этот матч смотрит?
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: Treffid Санкт-Петербург (Сегодня, 20:40) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кафель разбейся!
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
тема, конечно, есть... но не так уж жестко... wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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