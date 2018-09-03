Илья Геркус: Смолов еще покажет свои лучшие игры

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус считает, что железнодорожники без затруднений соберут аншлаги на домашних матчах Лиги чемпионов.– Мне кажется, свои лучшие игры он еще покажет. Все у него впереди в "Локомотиве". Очевидно, что Федор привыкает к партнерам, а партнеры к нему и его манере. Абсолютно точно, что есть, над чем работать.– Это вызов для нас. Настоящий матч Лиги чемпионов на большом стадионе, при очень заряженной публике. Это будет непростая игра. Но это футбол. Ради этого и пробиваешься в Лигу чемпионов, чтобы иногда участвовать в таких матчах и испытывать себя.– Да, я называл команды со своей точки зрения, с которыми интересно играть. "Манчестер Юнайтед" – это большой бренд. Это всегда интерес для публики, которая не так погружается в футбол. Да и сыграть на "Олд Траффорд" – большое событие в карьере любого игрока. Тем не менее, "Шальке" – клуб, выигрывавший европейский кубок, "Галатасарай" тоже. Это все титулованные соперники, добротные европейские команды. Два из них – чемпионы своих стран.– Безусловно, в Черкизово мы соберем аншлаги без затруднений. Я думаю, и на нас придут люди в тех странах, куда поедем. У нас хорошая группа в Лиге чемпионов, в которой можно и нужно играть, и выигрывать. Матчи будут тяжелые, но интересные.