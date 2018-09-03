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Илья Геркус: Смолов еще покажет свои лучшие игры

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус считает, что железнодорожники без затруднений соберут аншлаги на домашних матчах Лиги чемпионов.

– Федор Смолов как-то преобразил игру "Локомотива" в нападении?

– Мне кажется, свои лучшие игры он еще покажет. Все у него впереди в "Локомотиве". Очевидно, что Федор привыкает к партнерам, а партнеры к нему и его манере. Абсолютно точно, что есть, над чем работать.

– Лига чемпионов для вашей команды начинается в Турции. Как вам выезд на такой стадион?

– Это вызов для нас. Настоящий матч Лиги чемпионов на большом стадионе, при очень заряженной публике. Это будет непростая игра. Но это футбол. Ради этого и пробиваешься в Лигу чемпионов, чтобы иногда участвовать в таких матчах и испытывать себя.

– Что касается итогов жеребьевки, вы говорили, что хотели более сильные команды, но попался только "Шальке" из тех, кого вы хотели. Вы еще называли "Манчестер Юнайтед" и "Брюгге".

– Да, я называл команды со своей точки зрения, с которыми интересно играть. "Манчестер Юнайтед" – это большой бренд. Это всегда интерес для публики, которая не так погружается в футбол. Да и сыграть на "Олд Траффорд" – большое событие в карьере любого игрока. Тем не менее, "Шальке" – клуб, выигрывавший европейский кубок, "Галатасарай" тоже. Это все титулованные соперники, добротные европейские команды. Два из них – чемпионы своих стран.

– Ждете аншлагов на домашних матчах?

– Безусловно, в Черкизово мы соберем аншлаги без затруднений. Я думаю, и на нас придут люди в тех странах, куда поедем. У нас хорошая группа в Лиге чемпионов, в которой можно и нужно играть, и выигрывать. Матчи будут тяжелые, но интересные.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Геркус Смолов
Сегодня, 14:13
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№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:38) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Да он уже показывает. Аж целый гол суперклубу европейскому ("Анжи") загрузил, это ли не доказательство его неизмеримого таланта?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 14:24) #
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Цитата: junga
Не надо печалиться, ЛЧ впереди, ЛЧ впереди, надейся и жди! joy

Это прям гимн Зенита, надо запомнить .... уже 3 года в уши воду льют про ЛЧ и чемпионство laughing
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: junga Сочи (Сегодня, 14:19) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Не надо печалиться, ЛЧ впереди, ЛЧ впереди, надейся и жди! joy


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
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