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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Илья Геркус: Смолов еще покажет свои лучшие игры
Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус считает, что железнодорожники без затруднений соберут аншлаги на домашних матчах Лиги чемпионов.
– Федор Смолов как-то преобразил игру "Локомотива" в нападении?
– Мне кажется, свои лучшие игры он еще покажет. Все у него впереди в "Локомотиве". Очевидно, что Федор привыкает к партнерам, а партнеры к нему и его манере. Абсолютно точно, что есть, над чем работать.
– Лига чемпионов для вашей команды начинается в Турции. Как вам выезд на такой стадион?
– Это вызов для нас. Настоящий матч Лиги чемпионов на большом стадионе, при очень заряженной публике. Это будет непростая игра. Но это футбол. Ради этого и пробиваешься в Лигу чемпионов, чтобы иногда участвовать в таких матчах и испытывать себя.
– Что касается итогов жеребьевки, вы говорили, что хотели более сильные команды, но попался только "Шальке" из тех, кого вы хотели. Вы еще называли "Манчестер Юнайтед" и "Брюгге".
– Да, я называл команды со своей точки зрения, с которыми интересно играть. "Манчестер Юнайтед" – это большой бренд. Это всегда интерес для публики, которая не так погружается в футбол. Да и сыграть на "Олд Траффорд" – большое событие в карьере любого игрока. Тем не менее, "Шальке" – клуб, выигрывавший европейский кубок, "Галатасарай" тоже. Это все титулованные соперники, добротные европейские команды. Два из них – чемпионы своих стран.
– Ждете аншлагов на домашних матчах?
– Безусловно, в Черкизово мы соберем аншлаги без затруднений. Я думаю, и на нас придут люди в тех странах, куда поедем. У нас хорошая группа в Лиге чемпионов, в которой можно и нужно играть, и выигрывать. Матчи будут тяжелые, но интересные.
"Спорт-Экспресс"
– Федор Смолов как-то преобразил игру "Локомотива" в нападении?
– Мне кажется, свои лучшие игры он еще покажет. Все у него впереди в "Локомотиве". Очевидно, что Федор привыкает к партнерам, а партнеры к нему и его манере. Абсолютно точно, что есть, над чем работать.
– Лига чемпионов для вашей команды начинается в Турции. Как вам выезд на такой стадион?
– Это вызов для нас. Настоящий матч Лиги чемпионов на большом стадионе, при очень заряженной публике. Это будет непростая игра. Но это футбол. Ради этого и пробиваешься в Лигу чемпионов, чтобы иногда участвовать в таких матчах и испытывать себя.
– Что касается итогов жеребьевки, вы говорили, что хотели более сильные команды, но попался только "Шальке" из тех, кого вы хотели. Вы еще называли "Манчестер Юнайтед" и "Брюгге".
– Да, я называл команды со своей точки зрения, с которыми интересно играть. "Манчестер Юнайтед" – это большой бренд. Это всегда интерес для публики, которая не так погружается в футбол. Да и сыграть на "Олд Траффорд" – большое событие в карьере любого игрока. Тем не менее, "Шальке" – клуб, выигрывавший европейский кубок, "Галатасарай" тоже. Это все титулованные соперники, добротные европейские команды. Два из них – чемпионы своих стран.
– Ждете аншлагов на домашних матчах?
– Безусловно, в Черкизово мы соберем аншлаги без затруднений. Я думаю, и на нас придут люди в тех странах, куда поедем. У нас хорошая группа в Лиге чемпионов, в которой можно и нужно играть, и выигрывать. Матчи будут тяжелые, но интересные.
"Спорт-Экспресс"
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