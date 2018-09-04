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Александр Кокорин купил экипировку для 125 команд детского футбольного фестиваля

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в третий раз стал спонсором суперфинала фестиваля "Большие звезды светят малым".

В мероприятии, которое пройдет в Краснодарском крае, примут участие 125 детских команд и 2150 молодых футболистов. Экипировку для детей купил Кокорин.

"Благотворительная программа велика – звездные спонсоры дарят мячи и форму, оплачивают проездные билеты к месту турниров и проживание в гостиницах, покупают призы и сувениры, организуют концерты и сами участвуют в награждении победителей.

Мы благодарим за финансовую поддержку суперфинала Александра Кокорина и партнеров РФС. Надеемся, что наш проект по достоинству оценят и в ФИФА, поэтому планируем привлечь к нему зарубежных футболистов и тренеров, играющих и работающих в российских клубах", - сказал президент ДФЛ Виктор Горлов.

Официальный сайт ДФЛ
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 17:31
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(3)
№4 Написал: Alter ego (Сегодня, 17:44) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Купил и молодец
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: N-52 (Сегодня, 17:42) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:36) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Похвально


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 17:36) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Хм...что-то наших футболистов на благотворительность потянуло. Респект!
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
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