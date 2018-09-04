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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кокорин купил экипировку для 125 команд детского футбольного фестиваля
Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в третий раз стал спонсором суперфинала фестиваля "Большие звезды светят малым".
В мероприятии, которое пройдет в Краснодарском крае, примут участие 125 детских команд и 2150 молодых футболистов. Экипировку для детей купил Кокорин.
"Благотворительная программа велика – звездные спонсоры дарят мячи и форму, оплачивают проездные билеты к месту турниров и проживание в гостиницах, покупают призы и сувениры, организуют концерты и сами участвуют в награждении победителей.
Мы благодарим за финансовую поддержку суперфинала Александра Кокорина и партнеров РФС. Надеемся, что наш проект по достоинству оценят и в ФИФА, поэтому планируем привлечь к нему зарубежных футболистов и тренеров, играющих и работающих в российских клубах", - сказал президент ДФЛ Виктор Горлов.
Официальный сайт ДФЛ
В мероприятии, которое пройдет в Краснодарском крае, примут участие 125 детских команд и 2150 молодых футболистов. Экипировку для детей купил Кокорин.
"Благотворительная программа велика – звездные спонсоры дарят мячи и форму, оплачивают проездные билеты к месту турниров и проживание в гостиницах, покупают призы и сувениры, организуют концерты и сами участвуют в награждении победителей.
Мы благодарим за финансовую поддержку суперфинала Александра Кокорина и партнеров РФС. Надеемся, что наш проект по достоинству оценят и в ФИФА, поэтому планируем привлечь к нему зарубежных футболистов и тренеров, играющих и работающих в российских клубах", - сказал президент ДФЛ Виктор Горлов.
Официальный сайт ДФЛ
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