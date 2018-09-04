Ринат Билялетдинов: Ханни и Еременко могли бы составить интересный тандем

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал высказывания полузащитника "Спартака" Софьяна Ханни в Твиттере о том, что он в последнее время почти не выходит на поле.- На мой взгляд, в данном случае важно правильно перевести то, что хотел сказать игрок, - заметил Билялетдинов. - Если он просто высказал сожаление по поводу того, что хотел бы чаще выходить на поле, то криминала в этом не вижу. Это означает, что футболисту небезразлично его положение в команде, и в этом нет никакого вызова тренерскому штабу. Просто человек заявляет, что готов играть. Если же есть какие-то претензии или упреки - это, конечно, другое дело. Если Ханни считает, что он не слабее других, не думает о конкуренции, то это плохо.- Многое зависит от того, как к этому отнесется руководство "Спартака" и тренер. Разные люди на такие вещи и реагируют по-разному. Подобное, к слову, случаются нередко, и кто-то нормально воспринимает, а кто-то видит в этом давление. В зарубежных командах часто даже не принято объяснять футболисту, почему он не выходит на поле. Я же вот обычно стараюсь доносить до игрока причины, по которым не ставлю его в состав. К слову, мне понравилось, как Ханни заиграл в "Спартаке". На мой взгляд у них с Еременко мог бы получиться интересный тандем. Так что у красно-белых хороший состав даже с учетом потери Промеса.