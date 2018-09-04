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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Георгий Джикия: Дзюба? Такой капитан меня устраивает
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал о том, что он поддерживает решение сделать Артема Дзюбу капитаном национальной команды:
- Готова ли новая сборная к предстоящим матчам?
- Мы собрались для того, чтобы подготовиться. Мы знакомы со всеми ребятами, так что осталось только как можно скорее сплотиться и как можно ближе притереться друг к другу . Узнать качества друг друга – и вперед, в бой.
- Правильно ли сделали Артема Дзюбу капитаном?
- Я считаю, да. Чемпионат мира показал, что Дзюба может вести за собой команду. Понятно, что на этом сборе нет основного капитана команды, но я все равно полностью поддерживаю это решение. Такой капитан меня устраивает.
- Хотели бы вы стать капитаном?
- Я об этом не думаю. Капитанов здесь хватает и без меня. Может лет через 5-6, когда я стану ветераном, - сказал Джикия в прямом эфире трансляции в официальной группе сборной России "ВКонтакте".
Напоминаем, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал Артема Дзюбу капитаном на предстоящую игру против Турции.
- Готова ли новая сборная к предстоящим матчам?
- Мы собрались для того, чтобы подготовиться. Мы знакомы со всеми ребятами, так что осталось только как можно скорее сплотиться и как можно ближе притереться друг к другу . Узнать качества друг друга – и вперед, в бой.
- Правильно ли сделали Артема Дзюбу капитаном?
- Я считаю, да. Чемпионат мира показал, что Дзюба может вести за собой команду. Понятно, что на этом сборе нет основного капитана команды, но я все равно полностью поддерживаю это решение. Такой капитан меня устраивает.
- Хотели бы вы стать капитаном?
- Я об этом не думаю. Капитанов здесь хватает и без меня. Может лет через 5-6, когда я стану ветераном, - сказал Джикия в прямом эфире трансляции в официальной группе сборной России "ВКонтакте".
Напоминаем, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал Артема Дзюбу капитаном на предстоящую игру против Турции.
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