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Аленичев: какие еврокубки? Отличным результатом будет место выше зоны переходных матчей

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал о задачах команды на сезон.

"Пять очков на старте для нас неплохой результат, но могли взять и больше.

Я понимаю, что болельщики хотят всего и сразу, на какие еврокубки? У нас есть задача остаться в Премьер-лиге.

Конечно, хочется бороться за место в десятке, но хорошим результатом будет и место выше зоны переходных матчей" – сказал Аленичев.

Р-Спорт
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 11:55
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№3 Написал: userz Крск (Сегодня, 12:40) #
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Болеет за:
«Енисей»
Для дебютанта - <=12 - шампанское


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ФК "Енисей"
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 12:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
С одной стороны здраво, с другой футболисты как себя должны чувствовать? Как субстанция которая если займет 12-е место можно открывать шампанское?

Мог бы сказать о 8-10 месте - это вполне возможно и адекватно.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это он про спортаг


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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