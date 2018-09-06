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Владислав Радимов: Семак обратит внимание на футболистов "Зенита-2", если они покажут, что способны играть на высоком уровне

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что наставник основной команды сине-бело-голубых Сергей Семак обратит внимание на футболистов его команды, если те будут хорошо проявлять себя на футбольном поле.

– Сергей Семак будет относиться к "Зениту-2" внимательнее, чем Луческу, который, по вашим словам, не хотел иметь отношений со второй командой? Станет ли плюсом, что вы с Семаком хорошо знакомы?

– Если футболисты покажут, что способны играть на высоком уровне – конечно, Семак обратит внимание. С другой стороны, самим ребятам надо задуматься – если команда находится в самом низу турнирной таблицы второй по силе лиги, то как тобой заинтересуется лидер премьер-лиги? Знакомство с Семаком? Мы знаем друг друга очень давно, и, конечно, у меня есть его номер, могу позвонить ему. Рабочие отношения у нас всегда были хорошие. То же самое могу сказать и про Зырянова, работающего в дубле.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Радимов Семак Зенит
Сегодня, 19:38
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№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 20:04) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
...дзинь-дзинь!!!
Послышался звоночек... flushed


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Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
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