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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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РФС разрешил "Крыльям Советов" заявить Йоана Молло вне регистрационного периода
6 сентября в Доме футбола состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, на котором было принято следующее решение:
1. Удовлетворить заявление ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара о регистрации футболиста-профессионала Молло Йоана, Альбера, Пьера, Стефана (18.07.1989 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара осуществить регистрацию футболиста-профессионала Молло Йоана, Альбера, Пьера, Стефана (18.07.1989 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала.
РФС
1. Удовлетворить заявление ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара о регистрации футболиста-профессионала Молло Йоана, Альбера, Пьера, Стефана (18.07.1989 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара осуществить регистрацию футболиста-профессионала Молло Йоана, Альбера, Пьера, Стефана (18.07.1989 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала.
РФС
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