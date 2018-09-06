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РФС разрешил "Крыльям Советов" заявить Йоана Молло вне регистрационного периода

6 сентября в Доме футбола состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, на котором было принято следующее решение:

1. Удовлетворить заявление ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара о регистрации футболиста-профессионала Молло Йоана, Альбера, Пьера, Стефана (18.07.1989 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара осуществить регистрацию футболиста-профессионала Молло Йоана, Альбера, Пьера, Стефана (18.07.1989 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала.

РФС
Теги: Молло Крылья Советов
Сегодня, 21:14
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хороший игрок. Мне нравился. В Зените не поперло. Удачи в Самаре!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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