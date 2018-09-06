РФС разрешил "Крыльям Советов" заявить Йоана Молло вне регистрационного периода

6 сентября в Доме футбола состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, на котором было принято следующее решение:1. Удовлетворить заявление ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара о регистрации футболиста-профессионала Молло Йоана, Альбера, Пьера, Стефана (18.07.1989 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара осуществить регистрацию футболиста-профессионала Молло Йоана, Альбера, Пьера, Стефана (18.07.1989 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала.