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Встречу России против Чехии покажет "Матч ТВ"

10 сентября в 19:00 сборная России встретится с Чехией в товарищеском матче в Ростове-на-Дону.

Матч в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ".

Комментировать встречу будут Нобель Арустамян и Александр Шмурнов.

Матч ТВ
Теги: Сборная России Сборная Чехии
Сегодня, 09:20
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