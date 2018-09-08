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Александр Максименко рассказал о своей дружбе с принципиальным соперником

Вратарь "Спартака" Александр Максименко рассказал о дружбе с нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

"Федором мой очень хороший друг. Когда мы приезжаем в молодежную сборную, мы не разлей вода.

И клубная принадлежность нас не волнует. Если и подкалываем друг друга, то по-доброму.

Мы принципиальные соперники только на поле, а за его пределами хорошие друзья", - сказал Максименко.

Советский Спорт
Теги: Максимов Чалов Спартак ЦСКА
Сегодня, 10:34
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№1 Написал: s.lysakov56 (Сегодня, 11:00) #
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Ну есть же нормальные люди!
Регистрация: 12.09.2014 [жалоба]
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