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Денис Черышев обратился к болельщикам перед игрой с командой Чехии

Полузащитник сборной России Денис Черышев обратился к болельщикам перед игрой против национальной команды Чехии.

Теги: Черышев сборная России сборная Чехии
Вчера, 22:36
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№1 Написал: Messi (Сегодня, 00:14) #
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Конечно мы с вами!
Вы заслужили!!!
Регистрация: 8.11.2012 [жалоба]
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