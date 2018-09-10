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Зять Федуна покинул "Спартак"

Технический директор "Спартака" Юхан Гераскин был уволен из московского клуба несколько дней назад, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

29-летний функционер является мужем дочери владельца красно-белых Леонида Федуна - Екатерины Федун.
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 16:35
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№1 Написал: Thriller (Сегодня, 16:40) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Чой-та..не иначе трансфер Терри просрал laughing
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
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