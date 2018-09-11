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Артем Дзюба - человек года по версии GQ

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба назван человеком года по версии GQ.

Дзюба в начале 2018 года отправился в аренду в тульский "Арсенал", после чего смог вернуться в сборную России и стал одним из героев чемпионата мира-2018.
Теги: Дзюба
Сегодня, 00:21
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№1 Написал: Sasha12066 (Сегодня, 00:29) #
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Ебанулиcь...


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