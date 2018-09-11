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Павлюченко: ребята молодцы, понимают, что нельзя играть хуже заданной на ЧМ планки

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал победы команды над Чехией (5:1) и Турцией (2:1).

"Мы достаточно высоко подняли планку после чемпионата мира, и ребята молодцы, они понимают, что после того, как о них начали хорошо говорить, нельзя хуже играть.

Надо только держать этот уровень. За счет желания и борьбы мы достаточно уверенно выиграли эти два матча", – цитирует Павлюченко ТАСС
Теги: Сборная России Павлюченко
Сегодня, 10:08
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