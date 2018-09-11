После медосмотра Терри решил, что заслуживает больше 2 млн евро, ранее предложенных "Спартаком"

По информации Спорт-Экспресса, в Лондоне проходит финальный раунд переговоров между "Спартаком" и представителями Джона Терри.Как сообщает источник, после прохождения медосмотра Терри заключил со "Спартаком" предварительное соглашение. Однако вернувшись в Англию, игрок решил, что хочет зарабатывать больше на 1,3-1,4 миллиона.Для решения этого вопроса в Великобританию вылетела делегация "Спартака".