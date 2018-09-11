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После медосмотра Терри решил, что заслуживает больше 2 млн евро, ранее предложенных "Спартаком"

По информации Спорт-Экспресса, в Лондоне проходит финальный раунд переговоров между "Спартаком" и представителями Джона Терри.

Как сообщает источник, после прохождения медосмотра Терри заключил со "Спартаком" предварительное соглашение. Однако вернувшись в Англию, игрок решил, что хочет зарабатывать больше на 1,3-1,4 миллиона.

Для решения этого вопроса в Великобританию вылетела делегация "Спартака".

Спорт-Экспресс
Теги: Терри Спартак
Сегодня, 15:43
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(9)
№25 Написал: trent (Сегодня, 17:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
опять все помойные здесь...


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№24 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:51) #
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online

Знаете, а почему Федуну ему не заплатить как Маркизу из бомжатника? Вроде у него там 6.5? Так Терри игрок на порядок выше его. Даешь рекорд-10!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№23 Написал: пушкин спб (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skald
Пошёл он на хрен)

Да успокойся ты, все равно этих денег не видишь.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№22 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 16:33) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
еб.нулся совсем в 37 лет ) иди в Китай играй
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:32) #
  • -6
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online

Цитата: Amirovich
аахах свиней как обычно все кому не лень на бабки кидают =)

И это пишет помойная прошмандовка?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№20 Написал: Skald (Сегодня, 16:26) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пошёл он на хрен)
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
№19 Написал: Amirovich (Сегодня, 16:21) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Зенит»
аахах свиней как обычно все кому не лень на бабки кидают =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
№18 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 16:20) #
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  •  (4)

не плохо для пенсика а чего не 5 laughing
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№17 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 16:16) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
да спроси, поехала делегация, или нет,

При чем тут делегация? Статью читал?
Я о том, что Терри резко захотел увеличения зарплаты. Откуда журналисты это узнали? Выдумали?
Или может ты звонил Терри и он тебе это расписдил?
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№16 Написал: qbbq12q Пенза (Сегодня, 16:16) #
  • +4
  •  (10)

А я бегаю 2 тысячи рублей прошу зар.плату с прошлого месяца не додали...а всего 11 штук...а ведь у людей дети, дом... а этому Терри народные деньги за пинание мяча.
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№15 Написал: imaginary (Сегодня, 16:12) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
классический развод на бабло ))
как на базаре
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№14 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 16:11) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
очитай посты с тегом "Терри, Спартак", а то тупенький как воробушек

просто свистни в буй грязного товарища, о которого ты греешься в коробке из под стиралки, видно же, что у тебя белковый пробел в ежедневном рационе, не всё ж боярышником убиваться


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№13 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:08) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Медведь Русский
Цитата: Spartacus1971
Очнитесь народ,это Терри,конечно он будет просить больше,а что вы хотели.Такие игроки за копейки не играют,даже в 40 лет.Вон Маркизио,он что просто так будет играть,эти игроки бренд,поэтому плати бабосы.

сложно сказать что зп в 2-2,5 млн евро это просто так играть. но в целом посыл верный. раньше он работал на свое имя. теперь на закате карьеры имя должно успеть поработать на него

В целом согласен, но в 38 лет борзеть тоже не стоит. 2 евроляма в год. Плюс, почти уверен, бонус за переход свободного агента.

На другом сайте писали что его семья не хочет в Москву переезжать. Видимо деньги решают и такие вопросы.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: Батька (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (6)

Дать сколько просит ....на рощу 12 нашли, на Хани 8 + зарплата их ....а тут не могут лямчик набавить ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№11 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 16:04) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Spartacus1971
Очнитесь народ,это Терри,конечно он будет просить больше,а что вы хотели.Такие игроки за копейки не играют,даже в 40 лет.Вон Маркизио,он что просто так будет играть,эти игроки бренд,поэтому плати бабосы.

сложно сказать что зп в 2-2,5 млн евро это просто так играть. но в целом посыл верный. раньше он работал на свое имя. теперь на закате карьеры имя должно успеть поработать на него
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:01) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Очнитесь народ,это Терри,конечно он будет просить больше,а что вы хотели.Такие игроки за копейки не играют,даже в 40 лет.Вон Маркизио,он что просто так будет играть,эти игроки бренд,поэтому плати бабосы.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 15:58) #
  • +12
  •  (16)

да он видимо на форум русфутбола зашел, почитал как общаются те, у кого подписано что болеют за Спартак...и передумал ехать
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№8 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:56) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А спинку ему вареньем не намазать? А валеночки не зашнуровать? Совсем совесть потерял...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№7 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:55) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Да не поедет он в Россию, нахрена ему на старости лет этот гемор. Еще свежо в памяти, как с ЧМ немцы испанцы португалы бразилы поскорее валили к себе домой.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
laughing

Правильно, у Федуна то выбора нет.

Хотя и сам Терри может на пол года без работы остаться, или вообще карьеру завершить.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 15:54) #
  • +6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Schweinsteiger
чувак походу для зенита медосмотр проходил. у вас ошибочка))

почитай посты с тегом "Терри, Спартак", а то тупенький как воробушек
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:53) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Л. Месси
Откуда такая инфа? Журналюги сами придумали, сами написали, сами охуели.

Позвони в Тарасовку, да спроси, поехала делегация, или нет, если сомневаешься.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: пушкин спб (Сегодня, 15:52) #
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кака раз тот самый случай, когда британцу надо сказать фак ю.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 15:47) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
чувак походу для зенита медосмотр проходил. у вас ошибочка))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 15:46) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Откуда такая инфа? Журналюги сами придумали, сами написали, сами охуели.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
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