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Алан Дзагоев и Щенников вернулись к тренировкам в общей группе

ЦСКА сообщил о возвращении в общую группу полузащитника Алана Дзагоева и защитника Георгия Щенникова.

Дзагоев не выходил на поле с конца июля – он травмировался в самом начале матча за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0 д.в.). Щенников, в свою очередь, получил повреждение в игре 4-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0).

ПФК ЦСКА
Теги: Дзагоев Щенников ЦСКА
Сегодня, 16:17
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№2 Написал: Parshin (Сегодня, 16:32) #
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Хрустального А.Дзагоева, хочется надеется, на пару матчей хватит... Вперед, Алан !!!
Жаль, что он так, видимо, и не войдет в число 100 российских бомбардиров!!! У него сейчас 81 мяч (?) и забить еще 19 мячей - это уже проблематично! Хотя , в его 28 лет, возможно, это и получится, если не помешают, конечно, в ближайшие три-четыре игровых года затяжные травмы и будет сопутствовать бомбардирская удача...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 16:20) #
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это радует только как то напряжно на долго ли wink
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