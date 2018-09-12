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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Глава Нижегородской области поблагодарил РФС за организацию матча между молодежными сборными России и Сербии
Глава Нижегородской области Глеб Никитин выразил благодарность РФС за организацию матча между молодежными сборными России и Сербии в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года.
Футболисты молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) проиграли команде Сербии со счетом 1:2. Встреча прошла во вторник на стадионе "Нижний Новгород" в присутствии 38763 зрителей.
"Я благодарен РФС за внимание к нашему региону. Активность нижегородцев и энергетика трибун на стадионе "Нижний Новгород" во время игры действительно превзошли все ожидания.
Важно, что представители футбольного сообщества смогли оценить потенциал региона. Приятно, что Станислав Черчесов отметил потенциал ФК "Нижний Новгород". Поставлена задача - выйти в премьер-лигу, будем стремиться к достижению этого результата", - цитирует Никитина ТАСС.
Футболисты молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) проиграли команде Сербии со счетом 1:2. Встреча прошла во вторник на стадионе "Нижний Новгород" в присутствии 38763 зрителей.
"Я благодарен РФС за внимание к нашему региону. Активность нижегородцев и энергетика трибун на стадионе "Нижний Новгород" во время игры действительно превзошли все ожидания.
Важно, что представители футбольного сообщества смогли оценить потенциал региона. Приятно, что Станислав Черчесов отметил потенциал ФК "Нижний Новгород". Поставлена задача - выйти в премьер-лигу, будем стремиться к достижению этого результата", - цитирует Никитина ТАСС.
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