Джон Терри: после долгих размышлений я решил отказаться от предложения "Спартака"

Бывший защитник "Челси" Джон Терри принял решение отказаться от перехода в "Спартак"."После долгих размышлений, я решил отказаться от предложения "Спартака". Но я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить "Спартак" и пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне", - написал Терри в Инстаграме.