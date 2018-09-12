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Джон Терри: после долгих размышлений я решил отказаться от предложения "Спартака"

Бывший защитник "Челси" Джон Терри принял решение отказаться от перехода в "Спартак".

"После долгих размышлений, я решил отказаться от предложения "Спартака". Но я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить "Спартак" и пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне", - написал Терри в Инстаграме.

Теги: Терри Спартак
Сегодня, 19:31
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№76 Написал: JulyTsikina (Сегодня, 21:13) #
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online

С удовoльствием рaздвину нoжки для кyни и сделаю шикарный минeтик с продолжением взамен! Пиши мне на caйте https://findloveyuly.ml
kissing_heart
Регистрация: 12.09.2018 [жалоба]
№75 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:12) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нехороший человек, да...сказал приеду, буду играть, с Самедовым всех победим..эээ..не мужчина, зря копьи ломали. Каррера посмотрит, контракт на носу, скажет...эээ...пора валить, сюда и пенсионэры не едут...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№74 Написал: GPS (Сегодня, 21:09) #
  • -6
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online

Цитата: Zamba
столько визгу и пафоса, а выходе пшик


Сдается про Маркизу мы это как раз и прочтем ближе к зиме... Зима близко! smile

Цитата: V.o.r.o.n
вообще-то это конкретный косяк вашего менеджмента, потому что терри уже и медосмотр прошел и инфа в прессу была скинута и тут такой облом. Я уверен, Гинер такого прокола не допустил бы. А так большой удар по имиджу, да и по РПЛ в целом и опять из-за спартака

Вообще-то об этом писал лишь ваш голимый бомжацкий "СЭ"...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№73 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:07) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
столько визгу и пафоса, а выходе пшик

Тут не пшик, тут громоподобный пук.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№72 Написал: makcnmka (Сегодня, 21:07) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Забирайте обратно Таски. Свободный, адаптированный, проверенный. Не занимайтесь хренью!!!
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№71 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 21:06) #
  • +1
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online

Цитата: Gerolsteiner 1001
Значит будет играть молодежь ...А настоящей причины отказа Терри мы никогда не узнаем или узнаем , но не скоро... Мусолил , мусолил и выплюнул ...Жаль конечно ,опыт огромный ...

жена и дети. они не хотели из англии переезжать, тем более у терри - запятнанная репутация перед женой smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№70 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:04) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
столько визгу и пафоса, а выходе пшик


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№69 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 21:04) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Значит будет играть молодежь ...А настоящей причины отказа Терри мы никогда не узнаем или узнаем , но не скоро... Мусолил , мусолил и выплюнул ...Жаль конечно ,опыт огромный ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№68 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:02) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
жаль..был бы рад видеть его в РФПЛ!! flushed

И у тебя стресс..., и не говори, такая тема троллинга соскочила, как без воды оставили, ограбили средь бела дня.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№67 Написал: GPS (Сегодня, 21:00) #
  • -8
  •  (8)
online

Мог стать иконой и любимцем болельщиков. Ярко вспыхнуть на закате карьеры! Подтвердить статус звезды футбола и бойца!
.....
Расписался лишь в том, что он не грозный скандальный ловелас, а подкаблучник... Жена запугалась, что он гол не туда забьет? Имя Зина ее тревожит?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№66 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 21:00) #
  • +5
  •  (7)
online

Цитата: Thriller
Цитата: V.o.r.o.n
е смогли подписать перстарелого свободного агента

тот же самый агент втюхал им 32-летнего финского хохла-наркомана зато smile

кстати поросята очень быстро переобулись в прыжке насчет еременко smile

Цитата: valerman40
тоже мне новость. итак было ясно, что не поедет он к нам. только ипанутый на всю бошку мог надеяться на то что он переходит в Спартак.

вообще-то это конкретный косяк вашего менеджмента, потому что терри уже и медосмотр прошел и инфа в прессу была скинута и тут такой облом. Я уверен, Гинер такого прокола не допустил бы. А так большой удар по имиджу, да и по РПЛ в целом и опять из-за спартака
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№65 Написал: spiri (Сегодня, 20:57) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
жаль..был бы рад видеть его в РФПЛ!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№64 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 20:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
тоже мне новость. итак было ясно, что не поедет он к нам. только ипанутый на всю бошку мог надеяться на то что он переходит в Спартак.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№63 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:53) #
  • -2
  •  (2)

Теперь очередь Виллы обьявить что предложение об увеличении зарплаты было в рублях - он просто их не понял. Деваться то уже и некуда.

Жаль, но каждый сам выдумывает приключения на собственную жопу.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№62 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 20:52) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: robinzen
Изначально не верил, что Терри поедет на 2 ляма зарплаты...

Англичане пишут, что последнее предложение спартака было 3 ляма фунтов.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№61 Написал: Thriller (Сегодня, 20:51) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: V.o.r.o.n
е смогли подписать перстарелого свободного агента

тот же самый агент втюхал им 32-летнего финского хохла-наркомана зато smile
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№60 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:51) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: vermis_64
а таки жаль

Кот изъял из обращения не только монеты, достоинством в 50 р. Но запретил обороты еврейского происхождения.В крайних случаях только. ..
Трахтенберги и Розенблюмы стояли в очереди..


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№59 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 20:50) #
  • +8
  •  (8)
online

очередной удар по и без того потрепанному имиджу мясца-не смогли подписать перстарелого свободного агента smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№58 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 20:49) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: diego milito 22

Трабукки разве англичанин?


"Мерин-" адресовано Джону.

Так всю бодягу затеял Трабукки.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№57 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:49) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ale
все что не делается, все к лучшему))) Доверяйте молодежке, может вон как у коней найдутся таланты. А то так всегда будут в тени если шанс не давать

Правильно, беда всегда сплачивает нестройные свинячьи ряды, и даже этот сокрушительный удар по свинарнику не поколебит устоявшуюся веру спартака в светлое будущее команды, всегда базирующееся на молодых талантах, и черноликих атлантах, а не каких-то там сраных англичанах, неуважающих историю!
Уже пишут, что Ребров, услышав о трагедии, уже готов сменить вратарские перчатки на амплуа защитника. И это только первый пример мобилизации всего многомиллионного спартаковского общества, в эту трудную минуту скорби, на преодоление неслыханных трудностей селекции!


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№56 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 20:48) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Значит всё-таки Енисей
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№55 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 20:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Изначально не верил, что Терри поедет на 2 ляма зарплаты... Это было бы неясно. Теперь-то ясно, что на тот момент у него просто лучшего предложенияч не было. Появилось.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№54 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 20:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Редко у нас в последнее время настоящие звезды гостили.

Месси приезжал, Роналдо, Марадонна, Пеле......да сколько угодно на ЧМ


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№53 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смех смехом, а таки жаль. Редко у нас в последнее время настоящие звезды гостили.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№52 Написал: Thriller (Сегодня, 20:43) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Российский журналист Василий Конов поделился реакцией главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры на срыв трансфера английского защитника Джона Терри.

Ранее футболист сообщил, что принял решение отклонить предложение московского «Спартака».

«Встретился сейчас случайно с Массимо Каррерой, спросил про Терри — сильно ли расстроился. Массимо ответил, что «конечно расстроился, такой игрок!» На вопрос, будут ли искать кого-то в ближайшие два дня, в ответ лишь улыбнулся», — написал Конов в своём Telegram-канале. smile
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№51 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 20:42) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: diego milito 22
Только, какого рожна, ты, мерин английский, всю эту бодягу затевал?

Трабукки разве англичанин?


"Мерин-" адресовано Джону.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№50 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:42) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Батька
Сейчас по тихому Дьякова возьмут

У Дьякова отличная зарубежная карьера. А так, конечно, тренд комплектоваться динамовцами у Спартака есть.
Жаль, конечно. И для имиджа чемпионата бы хорошо ветерана, и Спартаку явное ослабление.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№49 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:40) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Опять прокатили сраптак на банане)


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№48 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:38) #
  • +5
  •  (5)

Рабу указали на место. Он обиделся, господа.Казус.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№47 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 20:37) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Больше всех этой новости Мамин обрадовался)))


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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