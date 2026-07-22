Названы самые дорогие футболисты мира после ЧМ-2026. Мбаппе замкнул тройку лидеров

Сразу три футболиста после чемпионата мира-2026 преодолели или приблизились к отметке в 200 миллионов евро по версии Transfermarkt.

Фото: ФИФА

Рекордную цену в 220 миллионов евро теперь имеют Эрлинг Холанд и Ламин Ямаль. Нападающий сборной Норвегии и вингер национальной команды Испании прибавили в стоимости по 20 миллионов евро, разделив первое место.



Их ближайшим преследователем стал Килиан Мбаппе. Французский форвард также подорожал на 20 миллионов евро, однако его рыночная стоимость остановилась на отметке 200 миллионов.