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Мбаппе сообщил Пересу, что уговорил игрока сборной Франции перейти "Реал" - источник

Килиан Мбаппе активно участвует в работе "Реала" на трансферном рынке.
Фото: ФИФА
По информации Bild, французский нападающий лично уговаривает форварда "Баварии" Майкла Олисе перебраться в мадридский клуб.

Источник утверждает, что во время чемпионата мира Мбаппе практически каждый день общался с партнёром по сборной Франции. Он убеждал Олисе принять предложение "Реала", подчёркивая, что команда нуждается в нём, а также рассказывал о преимуществах жизни в Мадриде.

Сообщается, что после турнира Мбаппе уведомил президента "сливочных" Флорентино Переса, что сумел склонить игрока к переходу.

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