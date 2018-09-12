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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Юрист рассказал о жалобе игроков "Тюмени" на невыплату премиальных
11 сентября в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) состоялось решающее заседание по делу о взыскании премиальных, не выплаченных игрокам "Тюмени". Напомним, они полагались футболистам за решение спортивной задачи — выход в ФНЛ по итогам сезона-2013/2014.
"Какой будет итог, мы узнаем через два-три месяца, когда суд направит сторонам свое решение. Одно могу сказать точно: в этом деле правда на сто процентов на стороне футболистов. В ходе заседания швейцарские судьи сами сильно удивлялись некоторым моментам. Например, тому, что в обход регламента, который запрещает обращение в суды общей юрисдикции субъектам футбола, в суд обратился учредитель ФК "Тюмень" — государственный орган.
Еще большее удивление вызвало то, что пересмотр дела по якобы новым обстоятельствам (решение суда общей юрисдикции по заявлению учредителей клуба) был по новому регламенту, а решение в пользу футболистов принималось по старому. Нормы нового регламента не могли и не могут распространяться на решения Палаты по разрешению споров РФС, вступившие в законную силу до его принятия.
На заседании выступили свидетели — бывшие футболисты "Тюмени", которые подтвердили, что им премиальные выплатили в полном объеме уже в следующем спортивном сезоне. Мы убеждены в своей правоте, надеемся и верим, что справедливость восторжествует", - цитирует юриста Евгения Морозова Sport24.
"Какой будет итог, мы узнаем через два-три месяца, когда суд направит сторонам свое решение. Одно могу сказать точно: в этом деле правда на сто процентов на стороне футболистов. В ходе заседания швейцарские судьи сами сильно удивлялись некоторым моментам. Например, тому, что в обход регламента, который запрещает обращение в суды общей юрисдикции субъектам футбола, в суд обратился учредитель ФК "Тюмень" — государственный орган.
Еще большее удивление вызвало то, что пересмотр дела по якобы новым обстоятельствам (решение суда общей юрисдикции по заявлению учредителей клуба) был по новому регламенту, а решение в пользу футболистов принималось по старому. Нормы нового регламента не могли и не могут распространяться на решения Палаты по разрешению споров РФС, вступившие в законную силу до его принятия.
На заседании выступили свидетели — бывшие футболисты "Тюмени", которые подтвердили, что им премиальные выплатили в полном объеме уже в следующем спортивном сезоне. Мы убеждены в своей правоте, надеемся и верим, что справедливость восторжествует", - цитирует юриста Евгения Морозова Sport24.
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