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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Игорь Гамула: несмотря на работу в "Ростове", я продолжу нести бред в ютубе, я ведь артист (1)
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Источник: Непомнящий будет уволен из "Балтики". Его заменят Красножан, Булатов или Газзаев (4)
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Роман Павлюченко дебютировал за свой новый клуб в ЛФЛ
Экс-нападающий "Тотенхэма" Роман Павлюченко провел первый матч в составе "Знамени" из Ногинска.
Подмосковный клуб уступил "Металлисту" из Королева со счетом 0:1 в матче 3-го дивизиона.
Павлюченко провел на поле весь матч, но результативными действиями отметиться не смог.
СЭ
Подмосковный клуб уступил "Металлисту" из Королева со счетом 0:1 в матче 3-го дивизиона.
Павлюченко провел на поле весь матч, но результативными действиями отметиться не смог.
СЭ
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