Роман Павлюченко дебютировал за свой новый клуб в ЛФЛ

Экс-нападающий "Тотенхэма" Роман Павлюченко провел первый матч в составе "Знамени" из Ногинска.Подмосковный клуб уступил "Металлисту" из Королева со счетом 0:1 в матче 3-го дивизиона.Павлюченко провел на поле весь матч, но результативными действиями отметиться не смог.