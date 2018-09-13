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Роман Павлюченко дебютировал за свой новый клуб в ЛФЛ

Экс-нападающий "Тотенхэма" Роман Павлюченко провел первый матч в составе "Знамени" из Ногинска.

Подмосковный клуб уступил "Металлисту" из Королева со счетом 0:1 в матче 3-го дивизиона.

Павлюченко провел на поле весь матч, но результативными действиями отметиться не смог.

СЭ
Теги: Павлюченко
Сегодня, 09:43
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(4)
№3 Написал: Белый Ногинск (Сегодня, 12:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Был на матче, Роман в порядке, тот самый случай, когда один в поле не воин. Партнеры не в состоянии снабжать мячом нападающих. Счет не по игре, должно быть 0-2, 0-3
Регистрация: 5.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну и правильно, если 1,5 ляма еаро не светят, то нафик и убиваться.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:17) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Простоял в центре поля, ковыряя в носах. Своём и соперников.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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