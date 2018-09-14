Новости партнеров

Массимо Каррера: "Спартаку" нужен защитник, но сейчас уже поздно

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что клуб не будет подписывать защитника. Итальянский специалист будет искать варианты среди молодежи.

– У "Спартака" остались сутки на то, чтобы найти защитника-свободного агента и успеть запустить документооборот по трансферу. Команде нужен еще один центральный защитник или вы рассчитываете на молодежь?

– Конечно, нужен еще один центральный защитник. Но сейчас уже поздно приобретать новичка. Поэтому буду искать варианты среди нашей молодежи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 01:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.