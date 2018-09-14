Массимо Каррера: "Спартаку" нужен защитник, но сейчас уже поздно

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что клуб не будет подписывать защитника. Итальянский специалист будет искать варианты среди молодежи.– Конечно, нужен еще один центральный защитник. Но сейчас уже поздно приобретать новичка. Поэтому буду искать варианты среди нашей молодежи.