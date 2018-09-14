Чемпион не готов к Лиге Чемпионов? Дерби с "Динамо" сформировало неоднозначное мнение

Физическая готовность - в норме, самая проблемная позиция - форвард

Комбинаций и навесов много, толку мало

Борьба в воздухе была проиграна практически полностью

После удаления Крыховяка "Локомотив" стал играть лучше

Несмотря на то, что стартовый матч нового тура выдался невероятно зрелищным, вряд ли болельщики, игроки и тренеры "Локомотива" будут довольны прошедшей игрой.разбирает футбол в исполнении "железнодорожников", отмечая, впрочем, и ряд положительных моментов.Своим выступлением в конце лета действующий чемпион нашей страны заставил говорить о том, что у него есть определенные проблемы. Команда Семина была уже не столь куражной, не столь организованной и не столь успешной, как в прошлом сезоне. Восьмое место и малое количество забитых голов являлись весьма показательными. Но у Юрия Павловича было две недели перерыва, две недели работы над ошибками, по итогам которых мы могли увидеть иной "Локомотив".Благо, что в сборные своих стран уехали только 4 человека из основной обоймы - Лысов, Крыховяк, Кверквелия и Фарфан. При этом Джефферсон играл не у себя на Родине в Перу, а в Европе. То есть нет никаких оснований говорить о том, что "Локо" имел трудности с отсутствием большого количества игроков или с возвращением их в команду в разной физической форме и после существенной отличающейся длительности перелетов. Да и вообще понимание того, что уже во вторник стартует Лига Чемпионов, позволяло рассчитывать на то, что "железнодорожники" только улучшат свои кондиции. Ведь именно это традиционно планируется во время предсезонных сборов и стартовых туров нового сезона.Отметим, что с "физикой", по большому счету, сегодня проблем у хозяев не было. Они бегали и в начале встречи, и на протяжении всего первого тайма, и после перерыва, и после удаления Крыховяка. Основные вопросы к "Локо" были связаны больше с игровыми моментами, с комбинационной игрой. Впрочем, давайте вспомним, что сегодняшний матч стал для Семина своеобразной тестовой площадкой. Юрий Павлович признался, что выбор стартового состава осуществлялся с прицелом на встречу против "Галатасарая".Так как Смолов из-за дисквалификации, полученной еще в "Краснодаре", не сможет сыграть в Турции, в роли форварда был опробован Эдер. Эксперимент наверняка будет признан неудачным. Португалец слабо цеплялся за мячи, плохо искал свободные зоны, не особо успешно стягивал на себя внимание защитников, по большей части оставаясь в их тени. Ударов в его исполнении мы так и не увидели. Если против "Галатасарая" он сыграет аналогично, у "Локомотива" вновь будут проблемы в атаке.Правда, правильнее будет винить не только одного Эдера. Во втором тайме на поле появились Смолов и Фарфан, но, согласитесь, вряд ли мы можем сказать, что они сыграли заметно лучше своего португальского товарища. Хотя сделаем скидку перуанцу, ведь Семин заявил, что тот был немного уставшим после игр за национальную команду. Будем верить, что в Турции через несколько дней он будет свежее и креативнее. Смолов в Лиге Чемпионов начнет со второго тура, и у него времени для набора формы больше. Но пока что Федор очень далек от идеала - дерби с "Динамо" еще одно подтверждение этому.Сегодня "Локомотив" достаточно много времени провел в позиционной атаке, но извлек из этого очень мало. Особых проблем с передачами ближнему не было, но, когда дело доходило до обостряющего паса или до какого-нибудь кросса, мяч, как правило, переходил к "Динамо". Неплохо у "Локо" получались фланговые комбинации и навесы с прострелами в штрафную. Если бы тот же Эдер находил возможность цепляться за них, могло быть очень опасно. Но адресата, готового и способного нанести удар, не находилось.Единственным по-настоящему ярким пятном в атаке "железнодорожников" был Крыховяк. Поляк выполнял большой объем работы. Он мог оказываться в опорной зоне, а через несколько перемещаться к воротам Шунина и наносить удар. Гжегож активно боролся, очень старался и принял активное участие в забитом голе. Но его настрой в итоге сыграл против "Локомотива". Излишние эмоции привели к абсолютно ненужному удалению, после которого его команда ровно половину второго тайма играла в меньшинстве. Впрочем, в следующем матче его заряженность может сыграть на пользу и может помочь победить. Лучше уж иметь такого игрока, чем думать и искать того, кто возьмет игру на себя."Динамо" сегодня атаковало не слишком часто. Хохлов решил сыграть от соперника, а быстро забитый гол только укрепил веру в данную тактику. Тем не менее, даже при небольшом количестве серьезных вылазок "бело-голубые" смогли в очередной раз вскрыть проблемы "Локомотива" в защите. И самой глобальной из них является борьба в воздухе. Защитники "Локо" очень часто проигрывали верховые единоборства, что приводило к максимально опасным ситуациям у их ворот.После того, как Лысов уступил единоборство и дал пробить Кардозу, "динамовцы" забили. Аналогичным образом могли завершиться еще несколько подач с фланга - атакующим игрокам гостей не хватало точности. После подач угловых подопечные Хохлова также стабильно выигрывали "воздух". Самый запоминающийся момент второго тайма, когда Шуньич не попал в створ с нескольких метров, тоже пришел после успеха в верховой борьбе. Особо удивительно это при том, что у "Локомотива" вполне себе рослые защитники, которые просто обязаны снимать все, что летит на уровне их головы.Наверняка Семин предъявит своим игрокам обороны не только за это. Игнатьев и Лысов, например, еще во время матча получали нагоняи за то, что они недостаточно часто подключались к атаке. А ведь именно их фланговая активность могла помочь превратить подачи во что-то более результативное. Но давайте вспомним, что Рыбус травмирован, а более сильных игроков у Семина нет. При всем уважении к Идову и Ротенбергу.в сегодняшней встрече был момент, когда "Локомотив" мог поймать кураж. После гола Антона Миранчука можно было надавить на "Динамо" еще сильнее, не дав тому шанса выровнять игру. Вместо этого "Локо" ослабил хватку, успокоился. Потом, конечно, после перерыва он с радостью включился в открытый футбол, но здесь важны два момента. Во-первых, с развитием атак у него были проблемы. Во-вторых, "Динамо" наносил более разящие и острые удары.Забавно, что удаление Крыховяка в этой ситуации по факту сработало в пользу команды Семина. Оставшись в меньшинстве, она стала играть более дисциплинированно, а на чужой половине поля у нее появилось больше свободных зон, ведь "динамовцы" побежали побеждать. Другое дело, что контратаки были неуспешными, но тут скорее вопрос к точности ударов и к принятию решений в завершающей стадии. Впрочем, при всех сложностях с организацией игрового процесса "Локомотив" на пару с "Динамо" показал достаточно зрелищный футбол. Следить за ним было интересно. Если Семину удастся все-таки найти способ более удачно использовать Эдера, удастся исправить ошибки защитников, удастся подготовить Фарфана на все 90 минут игры, то в матче против "Галатасарая" он вполне может рассчитывать на неплохой результат. А таковым в данной ситуации и для данного футбола в исполнении "Локомотива" будет в том числе и ничья.