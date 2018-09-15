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Обляков: ЦСКА набрал хороший темп перед перерывом на сборные, и важно сохранить его сейчас

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против "Уфы".

"Будет очень непривычно приехать на "Нефтяник" уже в качестве соперника "Уфы". Но если выйду на поле - все эти мысли останутся в стороне.

Команда набрала хороший темп перед перерывом на сборные, и важно сохранить его сейчас", - цитирует Облякова пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА в гостях сыграет с уфимской командой 15 сентября. Матч начнется в 16:30 (мск).
Теги: Обляков ЦСКА УФА
Сегодня, 12:20
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