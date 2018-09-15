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Зобнин: у нас с Джикией есть опыт восстановления крестообразных связок, так что постараемся помочь Жиго с реабилитацией

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин выразил поддержку Самуэлю Жиго.

"Когда Жиго получил травму в Питере, и я, и Жора Джикия подошли, посочувствовали. Я бы, например, такое не хотел еще раз пережить/

Очень тяжело восстанавливаться. Поддержали его сразу. Скоро он приедет в Москву, и если будут какие-то вопросы, постараемся помочь, благо у нас есть подобный опыт", — передает слова Зобнина Sport24.
Теги: Зобнин Спартак Жиго Джикия
Сегодня, 21:48
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дай Бог всем, не получать такие травмы...


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Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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