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Сергей Кирьяков: с опаской жду матчей "Локомотива" в Лиге чемпионов

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал события прошедших матчей 7-го тура чемпионата РПЛ, а также поделился ожиданиями по поводу выступления российских команд в первом туре еврокубков.

- Поражение «Спартака» от «Ахмата» удивило?

- Да, думаю, поражение спартаковцев — главное событие тура. Отставание от первого места у них уже довольно-таки ощутимое, - приводит слова Кирьякова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Второе, что поражает, - нет побед у «Локомотива». С теми усилениями, которые сделал летом клуб, конечно, все рассчитывали, что сейчас «железнодорожники» будут в первой тройке как минимум. Разница в очках уже ощутимая, и тяжело «Локо» будет включиться в гонку преследования, так, чтобы быть наверху. Тем более сейчас настает еврокубковая пора. Конечно же, матчи Лиги чемпионов будут отнимать у «Локомотива» много сил. Что еще отметить? Если «Ростов» одержит победу над «Уралом», то выйдет на второе место. Тогда можно будет говорить, что первый отрезок чемпионата ростовчане провели на высоком уровне. А так - в принципе поражение «Анжи» от «Краснодара» с крупным счетом было ожидаемо. Краснодарцы набирают обороты, подтягивается команда.

- Чего ожидать от выступления российских команд в еврокубках?

- Прежде всего, наверное, настораживает «Локомотив». Понятно, что летние приобретения были нацелены на удачную игру «Локо» в Лиге чемпионов, но мы видим с какими проблемами команда сталкивается во внутреннем чемпионате. С опаской жду ее предстоящих матчей на таком высоком уровне. Несмотря на то что после жеребьевки Лиги чемпионов все говорили, что группа нормальная, проходимая, где можно побороться за первые два места, к сожалению, пока форма «Локомотива» не вселяет надежд, оптимизма. От ЦСКА вряд ли сейчас стоит ждать чего-то серьезного: команда строится, много молодых футболистов. Тут вопрос в том, насколько задор цеэсковской молодежи может сыграть на международной арене. Тяжело, конечно, в это верится, потому что у команды серьезная группа, тяжелая. Здесь, думаю, играет серьезную роль вопрос психологии. Если раскрепостят игроков и скажут, что терять нечего, за счет этого можно ожидать от молоды игроков ЦСКА и каких-то неожиданных результатов.

- На какие результаты могут рассчитывать в стартовых матчах Лиги Европы «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»?

- «Зенит» на ходу. Понятно, что от него мы всегда будем требовать, чтобы он так же выступал и на международной арене. «Спартак», несмотря на неудачу в игре с «Ахматом», понятно, что должен бороться за место, позволяющее выйти в следующую стадию Лиги Европы. «Краснодар» - играющая команда. Уход Смолова здесь компенсируется за счет командных действий. Не думаю, что с турецким «Акхисаром» у краснодарцев будут большие проблемы. Игра у них достаточно хорошего уровня, костяк команды остался, добавились хорошие игроки, которые быстро адаптировались.

Rusfootball
Теги: Локомотив Кирьяков Спартак Ахмат
Сегодня, 13:53
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