По информации инсайдера Джанлука Ди Марцио «Рубин» достиг договоренности с итальянским «Бари» по трансферу 24-летнего левого защитника Мехди Дорвала. Сумма перехода составит €2,5 млн.
По информации источника, стороны в настоящее время улаживают банковские детали сделки.
Дорвал выступает за Бари с лета 2022 года. С тех пор он провел 98 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 4 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Источник: "Рубин" согласовал трансфер защитника из итальянского клуба
Казанский «Рубин» близок к подписанию 24-летнего левого защитника Бари и сборной Алжира.
Фото: IMAGO