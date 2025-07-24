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"В двух моментах Акинфеев сыграл классно". Слишкович - о ничьей с ЦСКА

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович высказался об игре своих подопечных в матче 1-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).
Фото: ФК "Оренбург" ВКонтакте
"Мы знали, как будет играть ЦСКА. Видели их с "Краснодаром", понимали, на что способны мы. Я ожидал такую игру. Знал, что у нас будут моменты. Жаль, что не забили. В двух моментах Акинфеев сыграл очень классно. У соперника тоже возникали шансы, когда мы ошибались. Главное, что вижу - команда растёт", - заявил Слишкович.

В завершающем матче 1-го тура РПЛ "Оренбург" принимал на своём поле ЦСКА. Встреча проходила в понедельник, 21 июля. Команды не смогли поразить ворота друг друга. Игра завершилась безголевой ничьей.

"Оренбург" вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/2025, заняв 15-е место в итоговой таблице. Армейцы финишировали на третьей строчке после "Краснодара" и "Зенита". Подопечные Владимира Слишковича были возвращены в элитный дивизион решением РФС после отстранения столичного "Торпедо".

Источник: "Чемпионат"

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