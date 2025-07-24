"В двух моментах Акинфеев сыграл классно". Слишкович - о ничьей с ЦСКА

"Мы знали, как будет играть ЦСКА. Видели их с "Краснодаром", понимали, на что способны мы. Я ожидал такую игру. Знал, что у нас будут моменты. Жаль, что не забили. В двух моментах Акинфеев сыграл очень классно. У соперника тоже возникали шансы, когда мы ошибались. Главное, что вижу - команда растёт", - заявил Слишкович.
В завершающем матче 1-го тура РПЛ "Оренбург" принимал на своём поле ЦСКА. Встреча проходила в понедельник, 21 июля. Команды не смогли поразить ворота друг друга. Игра завершилась безголевой ничьей.
"Оренбург" вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/2025, заняв 15-е место в итоговой таблице. Армейцы финишировали на третьей строчке после "Краснодара" и "Зенита". Подопечные Владимира Слишковича были возвращены в элитный дивизион решением РФС после отстранения столичного "Торпедо".
Источник: "Чемпионат"