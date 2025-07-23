По информации журналиста Карпова «Локомотив» направил в «Пари НН» требование о компенсации расходов на выезд в Грозный на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Причина — нарушение сроков уведомления о смене резервного стадиона. «Железнодорожники» ссылаются на пункт 7.5.2 регламента РПЛ, согласно которому уведомление должно быть направлено не менее чем за 12 дней до игры. По мнению «Локо», уведомление от нижегородцев поступило с опозданием.
В этой связи «Локомотив» считает, что смена стадиона должна быть официально оформлена лигой, а все связанные с поездкой расходы — около 5 млн рублей — должны быть компенсированы принимающей стороной. Москвичи предложили вычесть эти средства из выплат «Пари НН» по ТВ-контракту.
Однако, по информации источника, РПЛ продлила для «Пари НН» срок подачи документов на резервную арену в связи с техническими сложностями при установке оборудования Fan-ID на «Мордовия Арене». Таким образом, по версии лиги и нижегородцев, регламент нарушен не был. В случае отказа компенсировать расходы, «Локомотив» может обратиться в соответствующие инстанции.
Источник: "Локомотив" требует от "Пари НН" компенсацию за выезд в Грозный
Московский «Локомотив» требует от «Пари НН» возмещения затрат на поездку в Грозный, ссылаясь на нарушение сроков уведомления о смене стадиона.
Фото: ФК "Локомотив"