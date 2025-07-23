«Если ЦСКА предлагает условия лучше, то он может перейти. В футбольном плане он выиграет. У армейцев хорошая команда, неплохой подбор футболистов и Пиняев там пригодится. Как раз таких креативных футболистов не хватает ЦСКА с уходом Пьянича и Фаззулаева. Пиняев — один из лучших наших молодых футболистов, а может и вовсе лучший. Его природа наградила такими данными, которыми он должен воспользоваться. Не пойму почему, но в «Локомотиве» его не ставили», — заявил Мостовой «СЭ».
Ранее сообщалось, что ЦСКА активировал опцию выкупа Сергея Пиняева у «Локомотива», которая составляет 900 миллионов рублей. Однако Пиняев все равно отказался от перехода в ЦСКА.
В сезоне-2024/2025 Сергей Пиняев вышел на поле в 38 встречах и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
В 1-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова одержала домашнюю победу над «Сочи» со счетом 3:0. Во 2 туре РПЛ московский «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром».
Мостовой — о возможном переходе Пиняева в ЦСКА: в футбольном плане он выиграет
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"