«Хуан верит, что его клуб может выиграть РПЛ в этом сезоне. Он не думает о переходе в другую команду», — заявили в агентстве Metaratings.
Последний раз «Динамо» завоевывало трофей в 1995 году, когда стало обладателем Кубка России.
Хуан Касерес, перешедший из аргентинского клуба «Ланус» за 3,4 миллиона евро, будет выступать за «Динамо» до конца 2029 года. В текущем сезоне он провел 1 матч, в котором отметился забитым мячом. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 3,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Агент Касереса: Хуан верит, что "Динамо" может выиграть РПЛ в этом сезоне
Агентство FC3 Sports, представляющее интересы защитника «Динамо» Хуана Хосе Касереса, прокомментировало настрой игрока на сезон-2025/26.
Фото: ФК "Динамо"