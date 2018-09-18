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У Геннадия Орлова есть сомнения в том, что Жирков вернется на поле

Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире телеканала "Матч Премьер" выразил сомнение в том, что защитник "Зенита" Юрий Жирков вернется на поле после травмы.

"Жиркова жалко. Он еще до сих пор никак и ничто... У него ахилл, это история такая, что... Вряд ли, может быть, даже и вообще появится. Дай бог ему здоровья, пусть выздоравливает", - сказал Орлов.

Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года.
Теги: Орлов Жирков Зенит
Сегодня, 05:25
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