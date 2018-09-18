Анатолий Бышовец: мы вправе рассчитывать на удачное выступление ЦСКА с "Викторией"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:55
"Жирона" одержала победу над "Сельтой"
"Жирона" одержала победу над "Сельтой"
Вчера, 23:39
Геннадий Орлов: все боятся, как бы у Дзюбы не поехала крыша (5)
Геннадий Орлов: все боятся, как бы у Дзюбы не поехала крыша (5)
Вчера, 23:30
Фатих Терим: уважаю Семина и ценю
Фатих Терим: уважаю Семина и ценю
Вчера, 23:20
"Галатасарай" по-русски поприветствовал "Локомотив"
"Галатасарай" по-русски поприветствовал "Локомотив"
Вчера, 23:07
Владимир Пресняков-старший: должен ли Каррера продолжить работать в "Спартаке"? Есть сомнения (2)
Владимир Пресняков-старший: должен ли Каррера продолжить работать в "Спартаке"? Есть сомнения (2)
Вчера, 22:43
"Нижний Новгород" объявил о переходе Сапеты
"Нижний Новгород" объявил о переходе Сапеты
Вчера, 22:26
Де Брейне может восстановиться к дерби с "МЮ" (1)
Де Брейне может восстановиться к дерби с "МЮ" (1)
Вчера, 22:16
Юрген Клопп: "ПСЖ" поступил умно, подписав Тухеля
Юрген Клопп: "ПСЖ" поступил умно, подписав Тухеля
Вчера, 21:18
Паулу Фонсека женился на украинке (1)
Паулу Фонсека женился на украинке (1)
Вчера, 20:52
Оборона ЦСКА, покорители «Спартака» и новый бомбардир «Арсенала». Сборная лучших игроков 7-го тура
Оборона ЦСКА, покорители «Спартака» и новый бомбардир «Арсенала». Сборная лучших игроков 7-го тура
Вчера, 20:30
Помощник «Зенита» и непомощники для «Спартака» и «Локомотива». Сборная неудачников 7 тура (3)
Помощник «Зенита» и непомощники для «Спартака» и «Локомотива». Сборная неудачников 7 тура (3)
Вчера, 20:10
"Спартак" призывает болельщиков не ехать в Вену (9)
"Спартак" призывает болельщиков не ехать в Вену (9)
Вчера, 20:05
Юрий Семин: я восхищаюсь главным тренером "Галатасарая" (1)
Юрий Семин: я восхищаюсь главным тренером "Галатасарая" (1)
Вчера, 19:45
Валерий Карпин: на выезде ничья - это удовлетворительно (1)
Валерий Карпин: на выезде ничья - это удовлетворительно (1)
Вчера, 19:26
"Ростов" сыграл вничью с "Уралом" и обошел "Спартак" (18)
"Ростов" сыграл вничью с "Уралом" и обошел "Спартак" (18)
Вчера, 19:16
Дмитрий Назаров жестко прошелся по Каррере (видео) (46)
Дмитрий Назаров жестко прошелся по Каррере (видео) (46)
Вчера, 19:03
Абель Эрнандес выбыл из-за травмы на месяц (8)
Абель Эрнандес выбыл из-за травмы на месяц (8)
Вчера, 19:01
ЦСКА представил новую форму (фото) (11)
ЦСКА представил новую форму (фото) (11)
Вчера, 18:52
Жозе Моуринью хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" Месута Озила (1)
Жозе Моуринью хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" Месута Озила (1)
Вчера, 18:09
Артем Дзюба назвал самого смешного футболиста (1)
Артем Дзюба назвал самого смешного футболиста (1)
Вчера, 18:07
Франческо Тотти может возобновить карьеру в 41 год
Франческо Тотти может возобновить карьеру в 41 год
Вчера, 17:45
"Челси" хочет приобрести нападающего "Фиорентины"
"Челси" хочет приобрести нападающего "Фиорентины"
Вчера, 17:16
Сергей Томаров: ситуация у "Уфы" не критичная
Сергей Томаров: ситуация у "Уфы" не критичная
Вчера, 17:03
Артем Дзюба: нынешнее поколение - чересчур много соцсетей и компьютеров. А мы росли на улицах (11)
Артем Дзюба: нынешнее поколение - чересчур много соцсетей и компьютеров. А мы росли на улицах (11)
Вчера, 16:47
Евгений Фролов: гол Ерохина на моей совести. На тренировках это все ловится спокойно (3)
Евгений Фролов: гол Ерохина на моей совести. На тренировках это все ловится спокойно (3)
Вчера, 16:45
"Урал" - "Ростов": стали известны стартовые составы (1)
"Урал" - "Ростов": стали известны стартовые составы (1)
Вчера, 16:36
ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения (2)
ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения (2)
Анатолий Бышовец: мы вправе рассчитывать на удачное выступление ЦСКА с "Викторией"
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью Rusfootball.info прокомментировал события 7-го тура РПЛ, а также поделился ожиданиями по поводу старта российских команд в еврокубках.
- Что касается крупной победы ЦСКА над «Уфой», то настораживает, что уфимская команда, проведя матчи квалификации Лиги Европы и игры внутреннего чемпионата, при плотном графике растеряла уверенность. Все это ее надорвало. А главное, что «Уфа» играла на фоне усталости, - приводит слова Бышовца корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - ЦСКА же понес потери в составе, что, конечно, сейчас настораживает. Тем не менее внутренние резервы и жажду играть, жажду молодежи что-то доказать, конечно же, следует отметить. Такой энтузиазм вполне понятен и, честно говоря, для меня приятен. Я всегда говорил, что у нас есть хорошая молодежь. К сожалению, не всегда тренерам удается использовать эти качества и доверять им. Но вот вынужденная мера в ЦСКА дает плоды. Появляется уверенность, приобретается опыт. Конечно, это не может не сказаться, но думаю, что испытания еще впереди. Я уже сказал об этих травмах: может быть, скоро и играть некем будет. Тем не менее, мне кажется, что к матчам Лиги чемпионов главный критерий в том, насколько программа подготовки будет оправдана.
Что касается центрального матча тура, то я был практически уверен, что не задавшийся старт для «Локомотива» можно было ожидать. Сама подготовка, конечно, связана с началом матчей в Лиге чемпионов. И к игре с «Динамо», наверное, можно было ждать всплеска эмоций перед еврокубками. Футболисты «Локо», играя против «Динамо», казалось бы, имеют шансы победить и каким-то образом реабилитировать себя. Но не подсознательно предстоящий матч с «Галатасараем», наверное, создал проблему. Но и у «Динамо» - видел матч динамовцев с «Оренбургом» и их игру со «Спартаком» - есть сегодня сбалансированный состав у них, и атмосфера в команде достаточна для того, чтобы конкуренция помогала создать игру, связанную с желанием побеждать. Такая раскладка сил в целом была подтверждена тем, что «Динамо» в концовке встречи с «Локо» имело даже хорошие шансы победить. О поражении же «Спартака» от «Ахмата» ничего сказать не могу: не удалось посмотреть эту игру.
- Тем не менее интересно, что красно-белые уступили «Ахмату» в тренерском штабе которого сейчас работает бывший помощник Массимо Карреры Роман Пилипчук, занимавшийся в «Спартаке» аналитикой...
- Не думаю, что это надо связывать непосредственно с Пилипчуком. Конечно, его вклад в чемпионском успехе «Спартака» присутствует. Но что касается непосредственно прошедшего матча, то приход нового главного тренера — это всегда вызов для игроков. Тебе нужно доказывать свою состоятельность. В данном случае вернувшийся в клуб Рашид Рахимов — новый-старый тренер для «Ахмата». В целом его работа в этом клубе пусть и была без больших результатов, но, мне кажется, была она самодостаточной.
- Чего ожидать от старта российских команд в еврокубках?
- Если говорить о «Зените», то здесь можем рассчитывать на положительный результат. Это объективно. Думаю, мы вправе ожидать и от «Спартака», и «Краснодара» позитивных результатов. Что касается противостояния «Локомотива» с «Галатасараем», то, мне кажется, что у «Локо» все-таки есть проблемы атаки, и они, наверное, скажутся. Мое мнение, что на ничейный результат красно-зеленые могут наиграть. И это очень близко к концепции команды. «Виктория» - ЦСКА? Сборная Чехии сейчас показала, какой сегодня упадок и кризис в чешском футболе. Думаю, мы вправе рассчитывать на удачное выступление ЦСКА.
- Что касается крупной победы ЦСКА над «Уфой», то настораживает, что уфимская команда, проведя матчи квалификации Лиги Европы и игры внутреннего чемпионата, при плотном графике растеряла уверенность. Все это ее надорвало. А главное, что «Уфа» играла на фоне усталости, - приводит слова Бышовца корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - ЦСКА же понес потери в составе, что, конечно, сейчас настораживает. Тем не менее внутренние резервы и жажду играть, жажду молодежи что-то доказать, конечно же, следует отметить. Такой энтузиазм вполне понятен и, честно говоря, для меня приятен. Я всегда говорил, что у нас есть хорошая молодежь. К сожалению, не всегда тренерам удается использовать эти качества и доверять им. Но вот вынужденная мера в ЦСКА дает плоды. Появляется уверенность, приобретается опыт. Конечно, это не может не сказаться, но думаю, что испытания еще впереди. Я уже сказал об этих травмах: может быть, скоро и играть некем будет. Тем не менее, мне кажется, что к матчам Лиги чемпионов главный критерий в том, насколько программа подготовки будет оправдана.
Что касается центрального матча тура, то я был практически уверен, что не задавшийся старт для «Локомотива» можно было ожидать. Сама подготовка, конечно, связана с началом матчей в Лиге чемпионов. И к игре с «Динамо», наверное, можно было ждать всплеска эмоций перед еврокубками. Футболисты «Локо», играя против «Динамо», казалось бы, имеют шансы победить и каким-то образом реабилитировать себя. Но не подсознательно предстоящий матч с «Галатасараем», наверное, создал проблему. Но и у «Динамо» - видел матч динамовцев с «Оренбургом» и их игру со «Спартаком» - есть сегодня сбалансированный состав у них, и атмосфера в команде достаточна для того, чтобы конкуренция помогала создать игру, связанную с желанием побеждать. Такая раскладка сил в целом была подтверждена тем, что «Динамо» в концовке встречи с «Локо» имело даже хорошие шансы победить. О поражении же «Спартака» от «Ахмата» ничего сказать не могу: не удалось посмотреть эту игру.
- Тем не менее интересно, что красно-белые уступили «Ахмату» в тренерском штабе которого сейчас работает бывший помощник Массимо Карреры Роман Пилипчук, занимавшийся в «Спартаке» аналитикой...
- Не думаю, что это надо связывать непосредственно с Пилипчуком. Конечно, его вклад в чемпионском успехе «Спартака» присутствует. Но что касается непосредственно прошедшего матча, то приход нового главного тренера — это всегда вызов для игроков. Тебе нужно доказывать свою состоятельность. В данном случае вернувшийся в клуб Рашид Рахимов — новый-старый тренер для «Ахмата». В целом его работа в этом клубе пусть и была без больших результатов, но, мне кажется, была она самодостаточной.
- Чего ожидать от старта российских команд в еврокубках?
- Если говорить о «Зените», то здесь можем рассчитывать на положительный результат. Это объективно. Думаю, мы вправе ожидать и от «Спартака», и «Краснодара» позитивных результатов. Что касается противостояния «Локомотива» с «Галатасараем», то, мне кажется, что у «Локо» все-таки есть проблемы атаки, и они, наверное, скажутся. Мое мнение, что на ничейный результат красно-зеленые могут наиграть. И это очень близко к концепции команды. «Виктория» - ЦСКА? Сборная Чехии сейчас показала, какой сегодня упадок и кризис в чешском футболе. Думаю, мы вправе рассчитывать на удачное выступление ЦСКА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.