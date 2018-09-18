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Анатолий Бышовец: мы вправе рассчитывать на удачное выступление ЦСКА с "Викторией"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью Rusfootball.info прокомментировал события 7-го тура РПЛ, а также поделился ожиданиями по поводу старта российских команд в еврокубках.

- Что касается крупной победы ЦСКА над «Уфой», то настораживает, что уфимская команда, проведя матчи квалификации Лиги Европы и игры внутреннего чемпионата, при плотном графике растеряла уверенность. Все это ее надорвало. А главное, что «Уфа» играла на фоне усталости, - приводит слова Бышовца корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - ЦСКА же понес потери в составе, что, конечно, сейчас настораживает. Тем не менее внутренние резервы и жажду играть, жажду молодежи что-то доказать, конечно же, следует отметить. Такой энтузиазм вполне понятен и, честно говоря, для меня приятен. Я всегда говорил, что у нас есть хорошая молодежь. К сожалению, не всегда тренерам удается использовать эти качества и доверять им. Но вот вынужденная мера в ЦСКА дает плоды. Появляется уверенность, приобретается опыт. Конечно, это не может не сказаться, но думаю, что испытания еще впереди. Я уже сказал об этих травмах: может быть, скоро и играть некем будет. Тем не менее, мне кажется, что к матчам Лиги чемпионов главный критерий в том, насколько программа подготовки будет оправдана.

Что касается центрального матча тура, то я был практически уверен, что не задавшийся старт для «Локомотива» можно было ожидать. Сама подготовка, конечно, связана с началом матчей в Лиге чемпионов. И к игре с «Динамо», наверное, можно было ждать всплеска эмоций перед еврокубками. Футболисты «Локо», играя против «Динамо», казалось бы, имеют шансы победить и каким-то образом реабилитировать себя. Но не подсознательно предстоящий матч с «Галатасараем», наверное, создал проблему. Но и у «Динамо» - видел матч динамовцев с «Оренбургом» и их игру со «Спартаком» - есть сегодня сбалансированный состав у них, и атмосфера в команде достаточна для того, чтобы конкуренция помогала создать игру, связанную с желанием побеждать. Такая раскладка сил в целом была подтверждена тем, что «Динамо» в концовке встречи с «Локо» имело даже хорошие шансы победить. О поражении же «Спартака» от «Ахмата» ничего сказать не могу: не удалось посмотреть эту игру.

- Тем не менее интересно, что красно-белые уступили «Ахмату» в тренерском штабе которого сейчас работает бывший помощник Массимо Карреры Роман Пилипчук, занимавшийся в «Спартаке» аналитикой...

- Не думаю, что это надо связывать непосредственно с Пилипчуком. Конечно, его вклад в чемпионском успехе «Спартака» присутствует. Но что касается непосредственно прошедшего матча, то приход нового главного тренера — это всегда вызов для игроков. Тебе нужно доказывать свою состоятельность. В данном случае вернувшийся в клуб Рашид Рахимов — новый-старый тренер для «Ахмата». В целом его работа в этом клубе пусть и была без больших результатов, но, мне кажется, была она самодостаточной.

- Чего ожидать от старта российских команд в еврокубках?

- Если говорить о «Зените», то здесь можем рассчитывать на положительный результат. Это объективно. Думаю, мы вправе ожидать и от «Спартака», и «Краснодара» позитивных результатов. Что касается противостояния «Локомотива» с «Галатасараем», то, мне кажется, что у «Локо» все-таки есть проблемы атаки, и они, наверное, скажутся. Мое мнение, что на ничейный результат красно-зеленые могут наиграть. И это очень близко к концепции команды. «Виктория» - ЦСКА? Сборная Чехии сейчас показала, какой сегодня упадок и кризис в чешском футболе. Думаю, мы вправе рассчитывать на удачное выступление ЦСКА.
Теги: ЦСКА Бышовец Локомотив Спартак
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