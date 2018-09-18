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Дмитрий Назаров: ночью видел, как меня поливали за стих про Карреру

Известный актёр и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров прокомментировал критику в свой адрес за опубликованное ранее видео, в котором он в стихотворной форме критикует главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

"Ночью я видел, как меня поливали. С прессой я не общаюсь, ничего не изменилось", - цитирует Назарова "Чемпионат.сом".
Теги: Назаров Каррера Спартак
Сегодня, 14:44
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(1)
№6 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что на уме,то и на языке!Знать нет ума и язык-помело!Уважал тебя как актёра,а теперь ты стал для меня чмошником!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 15:22) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
кокша завязывай со спартаком ..40 лет это доуя ...иди в динамо! bowtie
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: safonas (Сегодня, 15:14) #
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ну а что ты хотел, тебе не нравится работа Массимо, а болельщикам не нравится твоя работа, все логично, получи распишись


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 14:55) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Нарядился шутом гороховым - чего жаловаться?


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Назаров я тебя уважаю как взрослого человека и актера,но в этот раз ты перегнул палку.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 14:48) #
  • +1
  •  (3)

А ты что хотел- пряников и валентинку? Говнюк.

Заглянул в инсту- там его чмырят поросята. по полной. Попозже заглянул- этот говнюк почти все стер. Оставил типа "спасибо Дмитрий". Значит не все поросята такое гавно, как повар.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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