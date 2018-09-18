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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала (27)
Юрий Гаврилов: значит, в "Спартаке" что-то не так
Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал ситуацию с игроками команды Андреем Ещенко и Денисом Глушаковым, лайкнувшими ролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот в форме стихов раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.
"На сегодняшний день результаты "Спартака" не устраивают никого. Пускай разбираются внутри команды. Ещёнко и Глушаков лучше чувствуют, что происходит в команде. Если и поддержали стихотворение только вдвоём, значит нет дружбы в коллективе. Видимо, есть группы игроков, которые отдельно кучкуются и общаются. Коллектива как такового нет. В чемпионском сезоне "Спартаку" во многих играх повезло. Забивали на последних секундах и в добавленное время.
Я думаю, что поддержка стихотворения Назарова игроками — показатель того, что в команде что-то не так. Каррера, возможно, не управляет процессом. Но это моё мнение. Поддерживаю ли я Карреру? При нём команда стала чемпионом страны. Болельщики всегда поддерживают тренера, когда есть результат, когда его нет — задают вопросы. За тренера всегда говорят результаты", — цитирует Гаврилова "Чемпионат.сом".
"На сегодняшний день результаты "Спартака" не устраивают никого. Пускай разбираются внутри команды. Ещёнко и Глушаков лучше чувствуют, что происходит в команде. Если и поддержали стихотворение только вдвоём, значит нет дружбы в коллективе. Видимо, есть группы игроков, которые отдельно кучкуются и общаются. Коллектива как такового нет. В чемпионском сезоне "Спартаку" во многих играх повезло. Забивали на последних секундах и в добавленное время.
Я думаю, что поддержка стихотворения Назарова игроками — показатель того, что в команде что-то не так. Каррера, возможно, не управляет процессом. Но это моё мнение. Поддерживаю ли я Карреру? При нём команда стала чемпионом страны. Болельщики всегда поддерживают тренера, когда есть результат, когда его нет — задают вопросы. За тренера всегда говорят результаты", — цитирует Гаврилова "Чемпионат.сом".
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