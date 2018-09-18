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Юрий Гаврилов: значит, в "Спартаке" что-то не так

Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал ситуацию с игроками команды Андреем Ещенко и Денисом Глушаковым, лайкнувшими ролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот в форме стихов раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

"На сегодняшний день результаты "Спартака" не устраивают никого. Пускай разбираются внутри команды. Ещёнко и Глушаков лучше чувствуют, что происходит в команде. Если и поддержали стихотворение только вдвоём, значит нет дружбы в коллективе. Видимо, есть группы игроков, которые отдельно кучкуются и общаются. Коллектива как такового нет. В чемпионском сезоне "Спартаку" во многих играх повезло. Забивали на последних секундах и в добавленное время.

Я думаю, что поддержка стихотворения Назарова игроками — показатель того, что в команде что-то не так. Каррера, возможно, не управляет процессом. Но это моё мнение. Поддерживаю ли я Карреру? При нём команда стала чемпионом страны. Болельщики всегда поддерживают тренера, когда есть результат, когда его нет — задают вопросы. За тренера всегда говорят результаты", — цитирует Гаврилова "Чемпионат.сом".
Теги: Гаврилов Спартак
Сегодня, 18:15
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№2 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
.Юра а что так не хватает Сидорова на край Ярцева в центр Гесса Феди и Вас.
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
...Поддерживаю ли я Карреру? ...
Вот это поворот...мне казалось, что Гаврилов имеет свое мнение и может ответить "ДА" или "НЕТ"...да уж, не ожидал, Назаров и Кавазашвили почестнее были...офигеть, ТУСА мясная показала, кто в доме хозяин smile Один проигрыш, -3 очка и такой визг....вот так, кто не помнит скулили после 4:2 в Питере, дней 10 и все те-же...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
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