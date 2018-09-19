Новости партнеров

Александр Селихов дисквалифицирован на два матча условно за оскорбительные жесты

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об итогах рассмотрения инцидентов, произошедших во время матча седьмого тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Ахмат".

В ходе встречи на трибунах красно-белых появился несогласованный баннер в поддержку Юрия Буданова следующего содержания: "Юрий Буданов – герой России".

"Мы рассматривали матч как из рапорта делегата, так и от службы Алексея Смертина. Нам поступило видео, где болельщики "Спартака" скандировали на 20-й минуте оскорбительные выкрики в адрес происхождения болельщиков "Ахмата".

Также нам были представлены фотографии от департамента безопасности РФС. На первой – несогласованный баннер, на второй – Александр Селихов. Александр был вызван на заседание, на заседании присутствовал заместитель Смертина – Баранов. По скандированию оскорбительных выражений в адрес происхождения болельщиков "Ахмата", "Спартак" оштрафован на 140 тыс. рублей. За появление несогласованного баннера "Спартак" оштрафован на 20 тыс.

За публичную демонстрацию оскорбительного жеста в отношении лиц, находящихся на стадионе, оштрафовать Александра Селихова на 50 тыс., дисквалифицировать на два матча условно до конца сезона-2018/2019", - цитирует Григоряньца "Чемпионат.сом".
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 15:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(3)
№13 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А у Смертина что за "служба"? Стукачи России???
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№12 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 16:46) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
поплыл свинтак, половина игроков иуды, от тренировок за лайки отстраняют, бунтуют, капитан с проституткой в сауне, в октябре наркоман ещё появится, в общем СВИНАРНИК. как за этот сброд болеть можно, просто мерзость


гуемплен все обсуждают лайки Глушака
ибо другие в природе нах@й никому не нужны
привет изделию номер 1 в СССР smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:37) #
  • -1
  •  (1)
online

Григорьянц, Коту зажали лапой рот, иначе бы, кот много чего планово сказал. Скверна должна как пена исчезнуть.. Этот нерусский геморрой пройдет.Белый волк оскалил рот.- Тише, сэр. плиз-.Ты говоришь по русски?-Да, конечно, кот.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:09) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Eugene24
Весь день о Спартаке и всем плевать, что Зенит отправился в Копенгаген)

Дурак ты, блин, серьёзные команды не обсуждают, там рабочая атмосфера, и поводов потому нет.

так то ж серьёзные команды..
а зенька просто никому не интересна..
ну., может быть, если только как объект насмешек..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 15:47) #
  • -4
  •  (20)
Болеет за:
«Ньюкасл»
поплыл свинтак, половина игроков иуды, от тренировок за лайки отстраняют, бунтуют, капитан с проституткой в сауне, в октябре наркоман ещё появится, в общем СВИНАРНИК. как за этот сброд болеть можно, просто мерзость
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:38) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Еще один клоун
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:38) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Eugene24
Весь день о Спартаке и всем плевать, что Зенит отправился в Копенгаген)

Дурак ты, блин, серьёзные команды не обсуждают, там рабочая атмосфера, и поводов потому нет.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 15:36) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Т.е. никого в кдк не смутило, что болельщиков Спартака за оскорбительные кричалки наказали, Селихова наказали, а болельщиков Ахмата, которые спровоцировали Селихова на жест - нет? Ну и нах тогда такая "работа" "службе" смертина?
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 15:33) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Этот щенок должен публично извиниться перед Рамзаном Ахматовичем.


При личной встрече назвал бы Селихова " щенком " ? Хотя , чего там спрашивать . Герой инета , ёпть .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: safonas (Сегодня, 15:33) #
  • +4
  •  (12)

Цитата: Eugene24
Весь день о Спартаке и всем плевать, что Зенит отправился в Копенгаген)

да кому это интересно, как и то что вчера Лохо 3-0 слили


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 15:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
он штаны снимал вот вопрос
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 15:21) #
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Весь день о Спартаке и всем плевать, что Зенит отправился в Копенгаген)


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 15:16) #
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Этот щенок должен публично извиниться перед Рамзаном Ахматовичем.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.