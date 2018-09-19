Александр Селихов дисквалифицирован на два матча условно за оскорбительные жесты

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:34
Борис Игнатьев: молодежь ЦСКА уже перешагнула из уровня мальчишеских штанишек на уровень серьезных мужей
Борис Игнатьев: молодежь ЦСКА уже перешагнула из уровня мальчишеских штанишек на уровень серьезных мужей
14:44
Евгений Кафельников: мои источники о бунте Глушакова и Комбарова? Скажем так, они из раздевалки "Спартака" (7)
Евгений Кафельников: мои источники о бунте Глушакова и Комбарова? Скажем так, они из раздевалки "Спартака" (7)
14:30
"Зенит" отправился в Копенгаген (1)
"Зенит" отправился в Копенгаген (1)
13:53
Евгений Кафельников: Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры (33)
Евгений Кафельников: Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры (33)
13:30
Анатолий Мещеряков: с "Галатасараем" "Локомотив" показал чуть ли не лучший футбол в сезоне (4)
Анатолий Мещеряков: с "Галатасараем" "Локомотив" показал чуть ли не лучший футбол в сезоне (4)
10:03
Владимир Габулов: был интерес со стороны одной московской команды, но перейти не получилось (2)
Владимир Габулов: был интерес со стороны одной московской команды, но перейти не получилось (2)
08:14
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА после поражения "Локомотива" (8)
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА после поражения "Локомотива" (8)
Александр Селихов дисквалифицирован на два матча условно за оскорбительные жесты
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об итогах рассмотрения инцидентов, произошедших во время матча седьмого тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Ахмат".
В ходе встречи на трибунах красно-белых появился несогласованный баннер в поддержку Юрия Буданова следующего содержания: "Юрий Буданов – герой России".
"Мы рассматривали матч как из рапорта делегата, так и от службы Алексея Смертина. Нам поступило видео, где болельщики "Спартака" скандировали на 20-й минуте оскорбительные выкрики в адрес происхождения болельщиков "Ахмата".
Также нам были представлены фотографии от департамента безопасности РФС. На первой – несогласованный баннер, на второй – Александр Селихов. Александр был вызван на заседание, на заседании присутствовал заместитель Смертина – Баранов. По скандированию оскорбительных выражений в адрес происхождения болельщиков "Ахмата", "Спартак" оштрафован на 140 тыс. рублей. За появление несогласованного баннера "Спартак" оштрафован на 20 тыс.
За публичную демонстрацию оскорбительного жеста в отношении лиц, находящихся на стадионе, оштрафовать Александра Селихова на 50 тыс., дисквалифицировать на два матча условно до конца сезона-2018/2019", - цитирует Григоряньца "Чемпионат.сом".
В ходе встречи на трибунах красно-белых появился несогласованный баннер в поддержку Юрия Буданова следующего содержания: "Юрий Буданов – герой России".
"Мы рассматривали матч как из рапорта делегата, так и от службы Алексея Смертина. Нам поступило видео, где болельщики "Спартака" скандировали на 20-й минуте оскорбительные выкрики в адрес происхождения болельщиков "Ахмата".
Также нам были представлены фотографии от департамента безопасности РФС. На первой – несогласованный баннер, на второй – Александр Селихов. Александр был вызван на заседание, на заседании присутствовал заместитель Смертина – Баранов. По скандированию оскорбительных выражений в адрес происхождения болельщиков "Ахмата", "Спартак" оштрафован на 140 тыс. рублей. За появление несогласованного баннера "Спартак" оштрафован на 20 тыс.
За публичную демонстрацию оскорбительного жеста в отношении лиц, находящихся на стадионе, оштрафовать Александра Селихова на 50 тыс., дисквалифицировать на два матча условно до конца сезона-2018/2019", - цитирует Григоряньца "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.