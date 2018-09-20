Новости партнеров

"Рубину" разрешили заявить защитника Игоря Калинина вне трансферного окна

Казанскому "Рубину" разрешили заявить защитника Игоря Калинина вне трансферного окна.

Данное решение было принято на заседании Комитета РФС по статусу игроков, сообщает официальный сайт организации.
Теги: Рубин
Сегодня, 18:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.