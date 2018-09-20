"Рубину" разрешили заявить защитника Игоря Калинина вне трансферного окна

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Данное решение было принято на заседании Комитета РФС по статусу игроков, сообщает официальный сайт организации.
Данное решение было принято на заседании Комитета РФС по статусу игроков, сообщает официальный сайт организации.
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