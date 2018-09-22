Сергей Горлукович: как Глушаков поможет "Спартаку"? Он медленнее ветеранов, которые спешат попить пиво после игры

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович считает, что Денис Глушаков сейчас не готов играть за основу красно-белых.– Да какое там? Ну вы чего? Команда два года выезжает на Глушакове что ли? Да, где-то он помог, что-то забил. Но это же не "Армавир", а "Спартак", у которого огромный бюджет. Нет Глушакова – значит, должен играть другой. Какая разница?– Чего? Разве он в этом сезоне что-то показывает? Играет как ветеран.– Ветераны и то быстрее двигаются, чтобы пивка поскорее попить после игры. Чего о нем сейчас вспоминать?– Ну я не знаю... Если это правда, то заниматься такими вещами в его возрасте – это говорит об отсутствии интеллекта. Карреру на руках носили, когда он сделал команду чемпионом. А теперь итальянец виноват в том, что Глушаков не попадает в основу? Бред какой-то.