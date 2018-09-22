Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Назаров записал новое стихотворение перед матчем с ЦСКА

Популярный артист театра и кино, а также болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров опубликовал в своем инстаграме новое стихотворение.

В нем артист поддержал красно-белых в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против ЦСКА.



Напомним, матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится 23 сентября, начало – в 19:00 по московскому времени.
Теги: Спартак ЦСКА Назаров
Сегодня, 11:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(5)
№11 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 12:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: viktor800
Нет! Это не повар! flushed
Это чудовище - "немой" убийца Карреры...
Для него,холодного,беспощадного профессионала
завалить знаменитого коуча - как плевок на яйцах растереть...
imp rage smiling_imp

Каррера такая же"знаменитость", как Семак, например. С чего он вдруг знаменитым-то стал? Вся игра была через одного человека - Антошку.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
А про Рапид где?


про Аустрию есть.

2013 год

Аустрия-зенит 4-1.
Лига Чемпионов, хуле.. расейскай недопичинен блистал ёпт..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 11:57) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да какая ничья? Кони завтра порвут свиней и повар напишет очередной опус.


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:49) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Но он ни слова о Каррере smile ... Назаров молодец, стебется на театральном языке!
А почему Бубнова не плющит секта?
...Я не уверен, что Каррера сможет выправить ситуацию...Бубнов.
Назаров по сути тоже самое говорит...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:41) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
А про Рапид где?Проиграли мы Рапиду,увезли мы рожу биту.Опозорились в Европе,но там знают Сраптак в опе.Судя по всему спивается товарищ.И актер на букву г,и повар не ахти,ну а поэт уровня клозета.Видимо больше о себе ничем не напомнить.


--------------------
Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 11:38) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нет! Это убийца,подрабатывающий шеф-поваром на Кухне! flushed
Это чудовище - "немой", потенциальный убийца Карреры...
Для него,холодного и расчётливого профессионала
завалить знаменитого коуча - как плевок на яйцах растереть..
...И ни слова о Каррере... innocent mask
imp rage smiling_imp


--------------------
" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№5 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 11:28) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Такую болезнь еще даже не придумали.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:26) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну так лучше уже,исправился.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:21) #
  • -3
  •  (5)
online

Не читал, не смотрел. Что там? Опять радость украли у клована?


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:14) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
обречённые стишки...унылая рожа


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:07) #
  • +2
  •  (12)

Старался. Уже походит на спившегося бассета
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.