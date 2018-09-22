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Стадион "Енисея" должен успеть получить сертификат РФС к матчу со "Спартаком"

"Енисей" имеет достаточно времени, чтобы Центральный стадион им. Ленинского комсомола получил сертификат РФС первой категории к следующему домашнему матчу против "Спартака". Об этом сообщил директор "Енисея" Денис Рубцов.

"У нас есть время, будем работать в этом направлении. Мы рассчитываем сыграть со "Спартаком" в Красноярске.

Болельщики заждались, когда команда приедет к себе на стадион, и обеспечили очень теплую поддержку. Люди готовились и ждали первого матча, для них это был большой праздник", - цитирует Рубцова ТАСС.

В восьми матчах "Енисей" набрал пять очков, команда занимает 14 место.
Теги: Енисей Спартак
Сегодня, 21:15
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№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 21:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
А зачем его получать ,в спортзале лучше, теплее, привычнее...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
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