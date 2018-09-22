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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Стадион "Енисея" должен успеть получить сертификат РФС к матчу со "Спартаком"
"Енисей" имеет достаточно времени, чтобы Центральный стадион им. Ленинского комсомола получил сертификат РФС первой категории к следующему домашнему матчу против "Спартака". Об этом сообщил директор "Енисея" Денис Рубцов.
"У нас есть время, будем работать в этом направлении. Мы рассчитываем сыграть со "Спартаком" в Красноярске.
Болельщики заждались, когда команда приедет к себе на стадион, и обеспечили очень теплую поддержку. Люди готовились и ждали первого матча, для них это был большой праздник", - цитирует Рубцова ТАСС.
В восьми матчах "Енисей" набрал пять очков, команда занимает 14 место.
"У нас есть время, будем работать в этом направлении. Мы рассчитываем сыграть со "Спартаком" в Красноярске.
Болельщики заждались, когда команда приедет к себе на стадион, и обеспечили очень теплую поддержку. Люди готовились и ждали первого матча, для них это был большой праздник", - цитирует Рубцова ТАСС.
В восьми матчах "Енисей" набрал пять очков, команда занимает 14 место.
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