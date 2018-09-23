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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Руслан Нигматуллин: думаю, "Зенит" выиграет у "Локо" - 2:1, а ЦСКА у "Спартака" - 1:0
Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин накануне центральных матчей 8-го тура РПЛ ЦСКА - «Спартак» и «Зенит» - «Локомотив» в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями по поводу предстоящих игр.
-Фавориты в поединке «Зенита» и «Локомотива» - хозяева поля, - приводит слова Нигматуллина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Но я жду и надеюсь, что «Локо» все-таки воспрянет духом и начнет демонстрировать тот чемпионский футбол, который мы видели в его исполнении в прошлом сезоне. Тем более что команда усилилась качественными игроками, которые могут быть полезны. Но пока, к сожалению, чемпионат и еврокубки огорчают. Поэтому все-таки с «Зенитом» придется сложно. «Зенит» дома играет хорошо, есть характер у команды. Работа Сергея Семака радует. То, что футболист моего поколения тренирует одного из лидеров российского футбола, - это прекрасная история. Поддерживаю «отечественного производителя», и хочется, чтобы к нам не иностранные специалисты, завершающие свою многолетнюю тренерскую карьеру, приезжали. Хочется, чтобы своих тренеров искали. Потому что талантливые ребята у нас есть. Пример Семака перед глазами. На себя не намекаю...
- Каким результатом, на ваш взгляд, должно завершиться «дерби двух столиц»?
- Мне кажется, счет, к сожалению, будет не в пользу «Локомотива». Буду объективен. Думаю, «Зенит» все-таки на один мяч больше забьет: 2:1.
- Учитывая боевую ничью армейцев в матче Лиги чемпионов с «Викторией» (2:2) и два подряд поражения спартаковцев плюс скандал по поводу лайков в соцсети двух игроков красно-белых, чего можно ожидать от московского дерби ЦСКА - «Спартак»?
- Поражения красно-белых в последних играх, заголовки в скандальных таблоидах — звенья одной цепи, конечно. Одного без другого не бывает. Плохие результаты и скандалы - рядом. Думаю, что и специалисты, и болельщики в двух последних матчах ждали четыре очка как минимум. Получилось,что ни одного. Конечно, «Рапид» - не тот соперник, которому можно всухую проигрывать. «Ахмат», конечно, был лучше. С другой стороны, лучшего раздражителя, чем ЦСКА для спартаковцев не придумаешь. Но насколько у команды Карреры сейчас есть стержень? Это предстоящий матч должен показать. Работа Виктора Гончаренко в ЦСКА в очередной раз радует. Летом команда сильно обновилась, но на игре армейцев это никак не отразилось. То есть команда с характером, набирает очки. Эта воля к победе, которая была в Чехии, впечатлила. Понравилось, как команда до последней минуты боролась за очки. Забили два гола, но их не засчитали - ребята забили еще. Это здорово. Так что в какой-то степени армейцы в лучшем состоянии подходят к игре, они сейчас фавориты. Но это дерби, а в дерби бывает всякое. Предположу, что ЦСКА победит со счетом 1:0.
-Фавориты в поединке «Зенита» и «Локомотива» - хозяева поля, - приводит слова Нигматуллина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Но я жду и надеюсь, что «Локо» все-таки воспрянет духом и начнет демонстрировать тот чемпионский футбол, который мы видели в его исполнении в прошлом сезоне. Тем более что команда усилилась качественными игроками, которые могут быть полезны. Но пока, к сожалению, чемпионат и еврокубки огорчают. Поэтому все-таки с «Зенитом» придется сложно. «Зенит» дома играет хорошо, есть характер у команды. Работа Сергея Семака радует. То, что футболист моего поколения тренирует одного из лидеров российского футбола, - это прекрасная история. Поддерживаю «отечественного производителя», и хочется, чтобы к нам не иностранные специалисты, завершающие свою многолетнюю тренерскую карьеру, приезжали. Хочется, чтобы своих тренеров искали. Потому что талантливые ребята у нас есть. Пример Семака перед глазами. На себя не намекаю...
- Каким результатом, на ваш взгляд, должно завершиться «дерби двух столиц»?
- Мне кажется, счет, к сожалению, будет не в пользу «Локомотива». Буду объективен. Думаю, «Зенит» все-таки на один мяч больше забьет: 2:1.
- Учитывая боевую ничью армейцев в матче Лиги чемпионов с «Викторией» (2:2) и два подряд поражения спартаковцев плюс скандал по поводу лайков в соцсети двух игроков красно-белых, чего можно ожидать от московского дерби ЦСКА - «Спартак»?
- Поражения красно-белых в последних играх, заголовки в скандальных таблоидах — звенья одной цепи, конечно. Одного без другого не бывает. Плохие результаты и скандалы - рядом. Думаю, что и специалисты, и болельщики в двух последних матчах ждали четыре очка как минимум. Получилось,что ни одного. Конечно, «Рапид» - не тот соперник, которому можно всухую проигрывать. «Ахмат», конечно, был лучше. С другой стороны, лучшего раздражителя, чем ЦСКА для спартаковцев не придумаешь. Но насколько у команды Карреры сейчас есть стержень? Это предстоящий матч должен показать. Работа Виктора Гончаренко в ЦСКА в очередной раз радует. Летом команда сильно обновилась, но на игре армейцев это никак не отразилось. То есть команда с характером, набирает очки. Эта воля к победе, которая была в Чехии, впечатлила. Понравилось, как команда до последней минуты боролась за очки. Забили два гола, но их не засчитали - ребята забили еще. Это здорово. Так что в какой-то степени армейцы в лучшем состоянии подходят к игре, они сейчас фавориты. Но это дерби, а в дерби бывает всякое. Предположу, что ЦСКА победит со счетом 1:0.
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