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"Енисей" поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с "Уралом"

"Енисей" поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 8-го тура РПЛ против "Урала" (1:2).

Спасибо! Лучшие! - сообщается в официальном Твиттере "Енисея".

Теги: Енисей Урал
Сегодня, 10:23
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