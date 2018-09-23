"Енисей" поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с "Уралом"

"Енисей" поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 8-го тура РПЛ против "Урала" (1:2).Спасибо! Лучшие! - сообщается в официальном Твиттере "Енисея".