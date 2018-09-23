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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Массимо Каррера: я решил, что сейчас Глушаков и Ещенко не вернутся в состав. Матч дублей я не смотрел
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей в дерби с ЦСКА признал результат справедливым, объяснил отсутствие в составе Зе Луиша и не ответил, когда красно-белые забьют первый гол с игры.
- Счёт по игре?
- Обе команды боролись и создавали моменты, результат справедлив.
- Что вы изменили в перерыве?
- Ничего. Я просто сказал, что надо играть спокойно в футбол как мы умеем.
- Почему не вышел на поле Зе Луиш?
- В последнее время он постоянно играл, я дал ему отдохнуть. Впереди у нас много матчей, плотный график.
- Гончаренко сказал, что на качество игры повлияли еврокубковые матчи. Согласны?
- Конечно, они дают о себе знать.
- Когда наконец забьёте с игры?
- Если мы будем забивать со стандартов и выигрывать, то я не буду раздражаться. Главное, что создаем моменты, а голы придут, - сказал Каррера в эфире канала "Матч Премьер".
Также Каррера высказался по поводу судьбы переведённых в дубль футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.
- На данный момент Глушаков и Ещенко не вернутся в состав. Потому что я так решил. Матч дублей я не смотрел, - цитирует Карреру журналист "СЭ" Александр Муйжнек в своём твиттере.
- Счёт по игре?
- Обе команды боролись и создавали моменты, результат справедлив.
- Что вы изменили в перерыве?
- Ничего. Я просто сказал, что надо играть спокойно в футбол как мы умеем.
- Почему не вышел на поле Зе Луиш?
- В последнее время он постоянно играл, я дал ему отдохнуть. Впереди у нас много матчей, плотный график.
- Гончаренко сказал, что на качество игры повлияли еврокубковые матчи. Согласны?
- Конечно, они дают о себе знать.
- Когда наконец забьёте с игры?
- Если мы будем забивать со стандартов и выигрывать, то я не буду раздражаться. Главное, что создаем моменты, а голы придут, - сказал Каррера в эфире канала "Матч Премьер".
Также Каррера высказался по поводу судьбы переведённых в дубль футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.
- На данный момент Глушаков и Ещенко не вернутся в состав. Потому что я так решил. Матч дублей я не смотрел, - цитирует Карреру журналист "СЭ" Александр Муйжнек в своём твиттере.
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