Новости партнеров

Массимо Каррера: я решил, что сейчас Глушаков и Ещенко не вернутся в состав. Матч дублей я не смотрел

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей в дерби с ЦСКА признал результат справедливым, объяснил отсутствие в составе Зе Луиша и не ответил, когда красно-белые забьют первый гол с игры.

- Счёт по игре?

- Обе команды боролись и создавали моменты, результат справедлив.

- Что вы изменили в перерыве?

- Ничего. Я просто сказал, что надо играть спокойно в футбол как мы умеем.

- Почему не вышел на поле Зе Луиш?

- В последнее время он постоянно играл, я дал ему отдохнуть. Впереди у нас много матчей, плотный график.

- Гончаренко сказал, что на качество игры повлияли еврокубковые матчи. Согласны?

- Конечно, они дают о себе знать.

- Когда наконец забьёте с игры?

- Если мы будем забивать со стандартов и выигрывать, то я не буду раздражаться. Главное, что создаем моменты, а голы придут, - сказал Каррера в эфире канала "Матч Премьер".

Также Каррера высказался по поводу судьбы переведённых в дубль футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

- На данный момент Глушаков и Ещенко не вернутся в состав. Потому что я так решил. Матч дублей я не смотрел, - цитирует Карреру журналист "СЭ" Александр Муйжнек в своём твиттере.
Теги: Каррера Спартак ЦСКА Ещенко Глушаков
Сегодня, 21:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(4)
№4 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:22) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
что-то немного злости у ГТ здесь явно... видимо, неспроста wink


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Так их, Массима!!

замесил...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Вот сейчас Ерёменко появится,вот и налаживай игру в атаке.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:15) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Так их, Массима!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.