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Манчини: в прошлом сезоне "Зенит" и так был очень хорош, но в этом году они просто лучшие

Бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини убежден, что питерский клуб одержит победу в чемпионате России в этом сезоне.

"Я смотрел несколько матчей "Зенита" в этом сезоне. Думаю, в этом году она одержит победу в чемпионате страны, поскольку является лучшей командой турнира. Мы и в прошлом году играли очень хорошо, но в ключевой момент по причине травм потеряли четырех важных для команды игроков.

Семак хороший тренер, он знает "Зенит" очень хорошо. Возможно, у него не так много опыта работы главным тренером, но он хороший специалист и человек, а это важно", - сказал итальянский специалист.

ТАСС
Теги: Манчини Зенит Семак
Сегодня, 11:15
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