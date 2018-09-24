Манчини: в прошлом сезоне "Зенит" и так был очень хорош, но в этом году они просто лучшие

Бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини убежден, что питерский клуб одержит победу в чемпионате России в этом сезоне."Я смотрел несколько матчей "Зенита" в этом сезоне. Думаю, в этом году она одержит победу в чемпионате страны, поскольку является лучшей командой турнира. Мы и в прошлом году играли очень хорошо, но в ключевой момент по причине травм потеряли четырех важных для команды игроков.Семак хороший тренер, он знает "Зенит" очень хорошо. Возможно, у него не так много опыта работы главным тренером, но он хороший специалист и человек, а это важно", - сказал итальянский специалист.