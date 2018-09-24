"Крылья Советов" - "Краснодар": стали известны составы команд

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:39
Борис Игнатьев: Сёмин сделал все возможное, чтобы трибуны на матчах "Локомотива" были заполнены
Борис Игнатьев: Сёмин сделал все возможное, чтобы трибуны на матчах "Локомотива" были заполнены
15:42
Агент Мельгарехо: после вызова Лоренсо в сборную Парагвая вопрос получения паспорта уже не актуален (6)
Агент Мельгарехо: после вызова Лоренсо в сборную Парагвая вопрос получения паспорта уже не актуален (6)
15:16
УЕФА готовит реформы в еврокубках (8)
УЕФА готовит реформы в еврокубках (8)
14:50
"Главное - безопасность" - РПЛ объяснила почему фанатов "Спартака" не выпускали после дерби (7)
"Главное - безопасность" - РПЛ объяснила почему фанатов "Спартака" не выпускали после дерби (7)
13:27
Молодежка "Крыльев Советов" в результативном матче переиграла своих сверстников из "Краснодара" (3)
Молодежка "Крыльев Советов" в результативном матче переиграла своих сверстников из "Краснодара" (3)
12:51
Такума Нисимура: рад сыграть в своем первом дерби, но жаль, что мы не смогли дожать соперника (5)
Такума Нисимура: рад сыграть в своем первом дерби, но жаль, что мы не смогли дожать соперника (5)
12:33
Олег Терёхин: "Локомотив" вчера провалился в обороне, что крайне странно для команды Сёмина (4)
Олег Терёхин: "Локомотив" вчера провалился в обороне, что крайне странно для команды Сёмина (4)
11:24
Молодость - сила ЦСКА, но именно она не позволила додавить "Спартак". Репортаж с главного дерби (1)
Молодость - сила ЦСКА, но именно она не позволила додавить "Спартак". Репортаж с главного дерби (1)
10:14
Сергей Хусаинов: мне не понравилось судейство в дерби - Карасёв работал непоследовательно (20)
Сергей Хусаинов: мне не понравилось судейство в дерби - Карасёв работал непоследовательно (20)
"Крылья Советов" - "Краснодар": стали известны составы команд
Стал известен стартовые составы "Крыльев Советов" и "Краснодара" на матч восьмого тура РПЛ.
"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Канунников.
Запасные: Конюхов, Полуяхтов, Тигиев, Тихонов, Чочиев, Молло, Корниленко, Шейдаев, Соболев, Вучичевич.
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон, Куэва, Ари.
Запасные: Синицын, Ещенко, Шишкин, Страндберг, Рамирес, Фьолусон, Мамаев, Сулейманов.
"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Канунников.
Запасные: Конюхов, Полуяхтов, Тигиев, Тихонов, Чочиев, Молло, Корниленко, Шейдаев, Соболев, Вучичевич.
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон, Куэва, Ари.
Запасные: Синицын, Ещенко, Шишкин, Страндберг, Рамирес, Фьолусон, Мамаев, Сулейманов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.