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"Крылья Советов" - "Краснодар": стали известны составы команд

Стал известен стартовые составы "Крыльев Советов" и "Краснодара" на матч восьмого тура РПЛ.

"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Канунников.

Запасные: Конюхов, Полуяхтов, Тигиев, Тихонов, Чочиев, Молло, Корниленко, Шейдаев, Соболев, Вучичевич.

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон, Куэва, Ари.

Запасные: Синицын, Ещенко, Шишкин, Страндберг, Рамирес, Фьолусон, Мамаев, Сулейманов.
Теги: Крылья Советов Краснодар
Сегодня, 17:32
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