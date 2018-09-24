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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Евгений Бушманов: Влашич мне напоминает Головина
Главный тренер молодежной сборной России, бывший игрок "Спартака" и ЦСКА Евгений Бушманов – об итогах московского дерби в 8-м туре РПЛ (1:1).
– Думаю, результат дерби одинаково расстроил болельщиков и "Спартака", и ЦСКА, порадовались разве что фанаты "Зенита", – сказал Бушманов. – Впрочем, армейцы, на мой взгляд, смогут претендовать на высокие места уже в этом сезоне. Да, пока, наверное, не на чемпионство, но в зону еврокубков, думаю, команда должна попасть. Видно, что она постоянно прогрессирует и с каждым туром становится все увереннее.
– Можно ли говорить, что хавбек красно-синих Влашич, который в воскресенье забил красивый гол ворота Максименко, – это новый Головин?
– Чем-то он, конечно, напоминает Александра: оба быстрые, техничные, умеют обострять, обыгрывать один в один, могут и сами здорово пробить, и голевой пас отдать. Вот только вряд ли сам хорват хочет, чтобы его с кем-то сравнивали. Влашич – это Влашич. Но, само собой, не отметить его нельзя: это индивидуально очень сильный исполнитель, и неудивительно, что игра ЦСКА сейчас во многом строится именно через него.
"Спорт-Экспресс"
– Думаю, результат дерби одинаково расстроил болельщиков и "Спартака", и ЦСКА, порадовались разве что фанаты "Зенита", – сказал Бушманов. – Впрочем, армейцы, на мой взгляд, смогут претендовать на высокие места уже в этом сезоне. Да, пока, наверное, не на чемпионство, но в зону еврокубков, думаю, команда должна попасть. Видно, что она постоянно прогрессирует и с каждым туром становится все увереннее.
– Можно ли говорить, что хавбек красно-синих Влашич, который в воскресенье забил красивый гол ворота Максименко, – это новый Головин?
– Чем-то он, конечно, напоминает Александра: оба быстрые, техничные, умеют обострять, обыгрывать один в один, могут и сами здорово пробить, и голевой пас отдать. Вот только вряд ли сам хорват хочет, чтобы его с кем-то сравнивали. Влашич – это Влашич. Но, само собой, не отметить его нельзя: это индивидуально очень сильный исполнитель, и неудивительно, что игра ЦСКА сейчас во многом строится именно через него.
"Спорт-Экспресс"
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