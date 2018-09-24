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Евгений Бушманов: Влашич мне напоминает Головина

Главный тренер молодежной сборной России, бывший игрок "Спартака" и ЦСКА Евгений Бушманов – об итогах московского дерби в 8-м туре РПЛ (1:1).

– Думаю, результат дерби одинаково расстроил болельщиков и "Спартака", и ЦСКА, порадовались разве что фанаты "Зенита", – сказал Бушманов. – Впрочем, армейцы, на мой взгляд, смогут претендовать на высокие места уже в этом сезоне. Да, пока, наверное, не на чемпионство, но в зону еврокубков, думаю, команда должна попасть. Видно, что она постоянно прогрессирует и с каждым туром становится все увереннее.

– Можно ли говорить, что хавбек красно-синих Влашич, который в воскресенье забил красивый гол ворота Максименко, – это новый Головин?

– Чем-то он, конечно, напоминает Александра: оба быстрые, техничные, умеют обострять, обыгрывать один в один, могут и сами здорово пробить, и голевой пас отдать. Вот только вряд ли сам хорват хочет, чтобы его с кем-то сравнивали. Влашич – это Влашич. Но, само собой, не отметить его нельзя: это индивидуально очень сильный исполнитель, и неудивительно, что игра ЦСКА сейчас во многом строится именно через него.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бушманов Влашич Головин ЦСКА
Сегодня, 18:29
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№1 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну да, только прав ни на одного ни на второго у клуба нет. Отыграет Влашич и уйдет дальше лавку полировать в чемпионате Англии...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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