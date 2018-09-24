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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Петров: я в восторге от стадиона в Самаре
Защитник "Краснодара" Сергей Петров заявил, что забитый форвардом Ари гол со штрафного в матче с "Крыльями Советов" (3:0) стал ключевым моментом в матче.
- До 70-й минуте "Крылья" смотрелись неплохо. Штрафной - ключевой момент матча?
- Думаю, что да. Он перевернул ход игры. Ари забил великолепный гол, потом забили второй и стали дышать легче. Соперник хорошо оборонялся, выбегал в контратаку.
- Как вам новый стадион?
- В восторге! Все для болельщиков, для игроков. Рад за Самару.
- Как думаете, у "Крыльев" есть будущее?
- Да, у них все впереди. Желаю удачи, все будет хорошо.
- Тренера не делали сегодня какой-то акцент на зону Рохеля?
- Нет.
- Судья не объяснял, почему много желтых?
- Он так решил, в обе стороны давал карточки.
Rusfootball.info
- До 70-й минуте "Крылья" смотрелись неплохо. Штрафной - ключевой момент матча?
- Думаю, что да. Он перевернул ход игры. Ари забил великолепный гол, потом забили второй и стали дышать легче. Соперник хорошо оборонялся, выбегал в контратаку.
- Как вам новый стадион?
- В восторге! Все для болельщиков, для игроков. Рад за Самару.
- Как думаете, у "Крыльев" есть будущее?
- Да, у них все впереди. Желаю удачи, все будет хорошо.
- Тренера не делали сегодня какой-то акцент на зону Рохеля?
- Нет.
- Судья не объяснял, почему много желтых?
- Он так решил, в обе стороны давал карточки.
Rusfootball.info
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