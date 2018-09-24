Новости партнеров

Сергей Петров: я в восторге от стадиона в Самаре

Защитник "Краснодара" Сергей Петров заявил, что забитый форвардом Ари гол со штрафного в матче с "Крыльями Советов" (3:0) стал ключевым моментом в матче.

- До 70-й минуте "Крылья" смотрелись неплохо. Штрафной - ключевой момент матча?

- Думаю, что да. Он перевернул ход игры. Ари забил великолепный гол, потом забили второй и стали дышать легче. Соперник хорошо оборонялся, выбегал в контратаку.

- Как вам новый стадион?

- В восторге! Все для болельщиков, для игроков. Рад за Самару.

- Как думаете, у "Крыльев" есть будущее?

- Да, у них все впереди. Желаю удачи, все будет хорошо.

- Тренера не делали сегодня какой-то акцент на зону Рохеля?

- Нет.

- Судья не объяснял, почему много желтых?

- Он так решил, в обе стороны давал карточки.

Rusfootball.info
Теги: Петров Краснодар Крылья Советов
Сегодня, 21:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.