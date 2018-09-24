Сергей Петров: я в восторге от стадиона в Самаре

Защитник "Краснодара" Сергей Петров заявил, что забитый форвардом Ари гол со штрафного в матче с "Крыльями Советов" (3:0) стал ключевым моментом в матче.- Думаю, что да. Он перевернул ход игры. Ари забил великолепный гол, потом забили второй и стали дышать легче. Соперник хорошо оборонялся, выбегал в контратаку.- В восторге! Все для болельщиков, для игроков. Рад за Самару.- Да, у них все впереди. Желаю удачи, все будет хорошо.- Нет.- Он так решил, в обе стороны давал карточки.