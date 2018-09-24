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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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Питерский десант. Сборная лучших игроков 8-го тура
Разгромившие действующего чемпиона России представители "Зенита" заслуженно в центре внимания по итогам прошедшего тура. Им удалось затмить собой даже участников московского дерби. О том, кто был лучше в самом интересном и веселом матче сезона
Юрий Дюпин, «Анжи»
Махачкалинцы прервали свою серию из шести поражений, но игра против «Динамо» получилась очень трудная. «Бело-голубые» имели много моментов и обязательно бы счет сравняли, если бы не действия голкипера «Анжи» Юрия Дюпина. Он не только вытащил несколько тяжелых мячей с игры, но и взял пенальти на последних минутах.
Эльмир Набиуллин, «Зенит»
Нельзя сказать, что фланговый защитник питерцев провел прямо-таки выдающийся матч, но он был очень активен и выполнял много работы на своей бровке, чем внес ощутимый вклад в победу своей команды над «Локомотивом». Претензии ему можно предъявить лишь в плане оборонительных действий, но по сравнению со своим привычным уровнем, Эльмир провел отличную игру.
Георгий Джикия, «Спартак»
Дерби против заклятых неприятелей у «красно-белых» получилось не очень, «армейцы» довольно часто подбирались к штрафной площади «Спартака», но уже тут Народная команда стояла крепко. Во многом – благодаря Джикии, который на протяжении всего матча был одним из лучших на поле. Ошибок россиянин, в отличие от Боккетти, практически не допускал.
Марио Фернандес, ЦСКА
Русский бразилец традиционно делал больше и лучше своих партнеров по команде. Врывания, прием мяча после лонгболов, обыгрыш, обострения – все это Марио показал в дерби. Фернандесу лишь немного не хватило, чтобы отметиться результативно, но в такой сложной игре просто качественный и ровный матч вполне сойдет за неплохую заслугу.
Олег Шатов, «Зенит»
Вернувшийся после травмы Шатов оформил дубль в игре против действующего чемпиона. Если кому-то этого мало, просто взгляните на первый его забитый мяч – любые вопросы сразу отпадут.
Никола Влашич, ЦСКА
Безусловно, лучший игрок дерби. Забил гол, создал уйму моментов для партнеров, дал очень много движения своей команде. Уже сейчас понятно, какой большой мастер приехал в ЦСКА, но даже приблизительно сложно представить, сколько еще пользы он принесет «красно-синим». А пока просто неясно – как такой футболист не получал игровой практики, пусть даже и в АПЛ.
Зелимхан Бакаев, «Арсенал»
Тула провела неплохую игру, но не вовремя расслабилась и позволила «Рубину» сравнять счет, но здесь, в первую очередь, возникают вопросы к обороне. Бакаев забил один из мячей хозяев поля и создал несколько отличных возможностей для партнеров – не его вина, что они их не реализовывали.
Александр Ерохин, «Зенит»
Гол и голевая передача. Александр продолжает держаться на том прекрасном уровне, которого он достиг на старте этого сезона. Вообще футболистам питерского клуба Чемпионат Мира пошел только на пользу – что Ерохину, который, правда, играл не слишком часто, что Дзюбе.
Андрес Понсе, «Анжи»
Не имел, наверное, ни одного момента, помимо того, который он реализовал. Потрясающая эффективность нападающего, благодаря которой Махачкала, страшно уступая по игре, взяла три очка.
Ари, «Краснодар»
Нападающий (с недавних пор – российский), которого еще не так давно откровенно списывали в запас, выдал очень мощное выступление. «Крылья» сопротивлялись «быкам» около часа, но после штрафного в исполнении Ари посыпались. А второй мяч и описать не получится – это, как и в случае с мячом Шатова, надо видеть.
Артем Дзюба, «Зенит»
Главный российский футболист прямо сейчас продолжает торжествовать. На этот раз Артем помог своей команде победить «Локомотив» - масса полезных действий, забитый мяч и фирменное празднование в исполнении Дзюбы в игре против «железнодорожников».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: yuga.ru
championat.com
Юрий Дюпин, «Анжи»
Махачкалинцы прервали свою серию из шести поражений, но игра против «Динамо» получилась очень трудная. «Бело-голубые» имели много моментов и обязательно бы счет сравняли, если бы не действия голкипера «Анжи» Юрия Дюпина. Он не только вытащил несколько тяжелых мячей с игры, но и взял пенальти на последних минутах.
Эльмир Набиуллин, «Зенит»
Нельзя сказать, что фланговый защитник питерцев провел прямо-таки выдающийся матч, но он был очень активен и выполнял много работы на своей бровке, чем внес ощутимый вклад в победу своей команды над «Локомотивом». Претензии ему можно предъявить лишь в плане оборонительных действий, но по сравнению со своим привычным уровнем, Эльмир провел отличную игру.
Георгий Джикия, «Спартак»
Дерби против заклятых неприятелей у «красно-белых» получилось не очень, «армейцы» довольно часто подбирались к штрафной площади «Спартака», но уже тут Народная команда стояла крепко. Во многом – благодаря Джикии, который на протяжении всего матча был одним из лучших на поле. Ошибок россиянин, в отличие от Боккетти, практически не допускал.
Марио Фернандес, ЦСКА
Русский бразилец традиционно делал больше и лучше своих партнеров по команде. Врывания, прием мяча после лонгболов, обыгрыш, обострения – все это Марио показал в дерби. Фернандесу лишь немного не хватило, чтобы отметиться результативно, но в такой сложной игре просто качественный и ровный матч вполне сойдет за неплохую заслугу.
Олег Шатов, «Зенит»
Вернувшийся после травмы Шатов оформил дубль в игре против действующего чемпиона. Если кому-то этого мало, просто взгляните на первый его забитый мяч – любые вопросы сразу отпадут.
Никола Влашич, ЦСКА
Безусловно, лучший игрок дерби. Забил гол, создал уйму моментов для партнеров, дал очень много движения своей команде. Уже сейчас понятно, какой большой мастер приехал в ЦСКА, но даже приблизительно сложно представить, сколько еще пользы он принесет «красно-синим». А пока просто неясно – как такой футболист не получал игровой практики, пусть даже и в АПЛ.
Зелимхан Бакаев, «Арсенал»
Тула провела неплохую игру, но не вовремя расслабилась и позволила «Рубину» сравнять счет, но здесь, в первую очередь, возникают вопросы к обороне. Бакаев забил один из мячей хозяев поля и создал несколько отличных возможностей для партнеров – не его вина, что они их не реализовывали.
Александр Ерохин, «Зенит»
Гол и голевая передача. Александр продолжает держаться на том прекрасном уровне, которого он достиг на старте этого сезона. Вообще футболистам питерского клуба Чемпионат Мира пошел только на пользу – что Ерохину, который, правда, играл не слишком часто, что Дзюбе.
Андрес Понсе, «Анжи»
Не имел, наверное, ни одного момента, помимо того, который он реализовал. Потрясающая эффективность нападающего, благодаря которой Махачкала, страшно уступая по игре, взяла три очка.
Ари, «Краснодар»
Нападающий (с недавних пор – российский), которого еще не так давно откровенно списывали в запас, выдал очень мощное выступление. «Крылья» сопротивлялись «быкам» около часа, но после штрафного в исполнении Ари посыпались. А второй мяч и описать не получится – это, как и в случае с мячом Шатова, надо видеть.
Артем Дзюба, «Зенит»
Главный российский футболист прямо сейчас продолжает торжествовать. На этот раз Артем помог своей команде победить «Локомотив» - масса полезных действий, забитый мяч и фирменное празднование в исполнении Дзюбы в игре против «железнодорожников».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: yuga.ru
championat.com
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