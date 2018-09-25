Новости партнеров

"Анжи" получил от бывшего депутата Госдумы 1,5 млн рублей в качестве финансовой помощи

Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал, что бывший депутат Госдумы Станислав Магомедов пожертвовал махачкалинскому клубу полтора миллиона рублей, чтобы команда могла тренироваться на базе в Подольске.

"Первый человек, который помог клубу, — бывший депутат Госдумы Станислав Юнусович Магомедов. Он оплатил базу в Подольске, выделив крупную сумму — 1,5 млн рублей. Очень приличная сумма.

Еще нам помогают ребята из Кабардино-Балкарии, они поставляют нам воду на базу. Есть и другие компании, которые поставляют продукты. Одна дагестанская предпринимательница нам мясо поставляет. Так что, думаю мы клуб сохраним!", - цитирует Кадиева Sport24.
Теги: Анжи Адиев
Сегодня, 00:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.